El tiempo de hoy en Miami para este jueves 25 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 25 de diciembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y habrá pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 5 y se esperan nubes escasas. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:05 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:37 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26ºC).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

