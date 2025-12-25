Instan a países europeos a actualizar sus estrategias sobre infecciones de transmisión sexual: son obsoletas

Un reciente estudio revela un incremento significativo en casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en Europa entre 2014 y 2023, evidenciando un aumento del 300% en gonorrea, del 90% en sífilis y del 180% en clamidia, particularmente entre hombres homosexuales y bisexuales. También se destaca un incremento del 200% en la gonorrea entre mujeres jóvenes.

Aunque 18 de los 29 países de la UE/EEE disponen de estrategias nacionales para el control de ITS, solo el 34% ha sido actualizado en los últimos cinco años. Esto pone de relieve la falta de adaptación a los cambios en los patrones de comportamiento tras la pandemia de COVID-19.

El informe señala que en 13 países persisten costos de bolsillo para las pruebas de ITS, mientras que en siete se requiere el consentimiento parental para que menores de 18 años accedan a las pruebas, lo que podría disuadir a los adolescentes de buscar atención y prevención.

Necesidad de datos de vigilancia mejorados

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) resalta la insuficiencia de datos sobre la prevención y tratamiento de ITS, con pocos países proporcionando información sobre pruebas en mujeres embarazadas. Se insta a los países a fortalecer la recolección de datos para mejorar los esfuerzos de control y prevención.

Concluye que es imperativo que las naciones actualicen sus políticas de salud pública para enfrentar las crecientes epidemias de ITS, eliminando las barreras para la detección y mejorando la vigilancia epidemiológica.

Razones del aumento de ITS

El aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Europa desde 2014 se debe principalmente a una combinación de factores relacionados con los comportamientos sexuales, la disponibilidad de pruebas y el acceso a la atención médica.

Principales razones

Mayor número de pruebas de detección en determinados grupos, lo que ha permitido identificar más casos que antes pasaban desapercibidos.

Cambios en los comportamientos sexuales, como el menor uso del preservativo y un aumento en el número de parejas sexuales, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes.

Incremento en la concienciación y en la búsqueda activa de pruebas, lo que también puede explicar parte del aumento de casos notificados.

Grupos más afectados

Las tasas más altas de ITS se registran en jóvenes de 20 a 34 años, siendo las mujeres de veintipocos años las más afectadas por clamidia y gonorrea.

Entre los hombres, las tasas de sífilis son más altas en aquellos de 25 a 34 años, especialmente en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres.

Otras consideraciones

La emergencia de cepas resistentes a los antibióticos, como en el caso de la gonorrea, complica el tratamiento y puede contribuir al aumento de casos.

Las autoridades sanitarias europeas han advertido sobre la necesidad de aumentar la prevención, la educación sexual y el acceso a pruebas y tratamiento para hacer frente a este problema de salud pública.

Papel de las RS en la propagación de las ITS

Las redes sociales y las aplicaciones de citas facilitan encuentros rápidos y anónimos entre jóvenes, lo que puede aumentar la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS) al promover comportamientos sexuales de riesgo sin suficiente protección.

Estudios muestran una alta prevalencia de uso de estas plataformas entre adolescentes, asociada a bajo conocimiento sobre ITS como el VIH, actitudes negativas y prácticas como sexo sin condón con parejas casuales. Además, el acceso fácil a contactos desconocidos eleva riesgos como el grooming o encuentros impulsivos.

Rol de redes sociales. Las redes sociales exponen a los jóvenes a contenidos que normalizan conductas de riesgo, como sexo casual o exposición a pornografía, fomentando interacciones con extraños que derivan en relaciones físicas sin precauciones. Un uso intensivo correlaciona con mayor probabilidad de abuso de sustancias y comportamientos sexuales peligrosos entre adolescentes. Esto se agrava por la dificultad para distinguir lo público de lo privado, lo que propicia estrés y decisiones impulsivas.

Impacto de apps de citas. Aplicaciones como Tinder o Bumble aceleran transiciones de chats a encuentros presenciales, reduciendo el tiempo para discutir protección y aumentando sexo sin condón o con parejas múltiples. Usuarios reportan mayor incidencia de ITS por parejas casuales en comparación con no usuarios, junto a riesgos como abuso sexual. El “swipe” compulsivo genera agotamiento emocional, pero prioriza cantidad sobre calidad en relaciones, facilitando propagación viral.

