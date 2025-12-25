Ronda Política: El enredado tema de la contratación de policías

La pelea por la contratación de policías en Los Ángeles le ha provocado un dolor de cabeza a la alcaldesa Karen Bass.

Para este año, su plan era contratar 480 policías, pero debido al déficit de la ciudad de $1,000 millones, el Concejo solo le aprobó 240. La alcaldesa no quedó contenta y se puso de acuerdo con su aliado el presidente del Concejo Marqueece Harris Dawson para en un plazo de 90 días, buscar dinero público hasta por debajo de las piedras y contratar a más oficiales.

Pero pasaron los 90 días, y otros 90, y la alcaldesa se desesperó y presionó al Concejo para contratar hasta 410 nuevos agentes. Obviamente no todos a los concejales les agradó la idea ya que argumentan que sin saber de dónde saldrá el dinero, se ahondará más el déficit.

La concejal Katy Yaroslavsky, presidenta del Comité de Presupuesto y Finanzas del concejo municipal, presentó una moción para contratar a 40 policías en enero, con un costo de $1.7 millones, lo que elevaría el número de nuevos agentes a 280 durante este año fiscal. La moción fue aprobada, pero no es lo que la alcaldesa quería, y eso la desilusionó porque necesita elevar los números de agentes de policía para garantizar la seguridad para el mundial del 26 y las Olimpiadas del 28.

La contratación de policías es un tema bastante controversial, semejante a una madeja que se enreda y cuando parece que ya encontramos como desenredarla, se vuelve a hacer nudo.

Escarmiento a concejal Lee

John Lee, el concejal por el noroeste del Valle de San Fernando, deberá pagar una multa de $134,424 por cinco violaciones a la ley de obsequios por no reportar que aceptó comidas costosas, bebidas alcohólicas, estancias en hoteles, transporte y hasta fichas de juego en los casinos en un viaje a Las Vegas en 2017, por parte de tres individuos que querían hacer negocios con el Ayuntamiento.

Un juez había recomendado una multa por alrededor de $44,000, pero la Comisión Municipal de Ética se decidió por aplicarle la máxima sanción para mandar un mensaje a otros.

Las violaciones fueron cometidas por Lee cuando todavía no era concejal, pero trabajaba para su jefe, el concejal Mitchell Englander, quien pasó 14 meses en prisión por aceptar dinero de intereses especiales, mentir al FBI y obstruir una investigación.

El concejal se resiste a la multa ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, pues porque dice que los cargos tienen motivaciones políticas.

Independientemente de si tiene la razón Lee o sus supuestos detractores, queda claro que los concejales no han aprendido las duras lecciones de otros concejales que cometieron errores que les costaron hasta ir a prisión. Los concejales no pueden seguir comportándose como actores libres que pueden hacer lo que les dé la gana sin rendir cuentas.

Concejales apoyan a exalcalde

Los concejales Marqueece Harris-Dawson, Heather Hutt, Curren Price y Bob Blumenfield, todos ellos muy cercanos políticamente a la alcaldesa Bass le dieron su respaldo al exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa para ser gobernador de California . Como vemos Villaraigosa está cerrando el año no tan mal parado como lo empezó.

Micrófono abierto

¡Cuidado con los micrófonos! La alcaldesa Bass no ha sido el único político o personaje público que se ha metido en apuros creyendo que cámaras y micrófonos están apagados después de una entrevista, y entonces ya sin la presión del guión, sueltan el cuerpo y confiados en que nadie los escuchan, dicen lo que en verdad piensan de tal o cual tema.

Así que creyendo ya no estaba al aire, la alcaldesa dijo que la respuesta de la ciudad y el condado a los incendios de enero había sido fatal. Cuando la oficina de Bass se percató que se fue de la lengua, solicitó de inmediato que esa parte fue eliminada de la charla para el podcast The fifth column.

La lección es que nunca hay que decir en privado, lo que no podemos sostener públicamente.