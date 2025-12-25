Tormenta invernal avanzará desde el Medio Oeste hasta el noreste de EE.UU. con nieve, hielo y posibles cortes eléctricos

Una intensa tormenta invernal comenzará a impactar el alto Medio Oeste de Estados Unidos este jueves, con pronósticos de lluvia helada y acumulación de hielo en amplias zonas de Minnesota, Wisconsin y Michigan.

Según los reportes meteorológicos, la lluvia helada se extenderá al norte de Minneapolis y gran parte de Wisconsin durante la noche del jueves. Para el viernes en la mañana, el sistema alcanzará Michigan, incluyendo el área de Detroit, donde se prevé una acumulación de hielo de hasta 0,5 centímetros, lo que podría dificultar seriamente la circulación.

Pensilvania, entre los estados más afectados

El centro y oeste de Pensilvania figuran entre las regiones con mayor riesgo. Allí, la acumulación de hielo podría superar los seis milímetros en localidades como Johnstown y Clarion.

Las autoridades advierten sobre condiciones peligrosas en carreteras clave como las interestatales I-80 e I-70, además de la posibilidad de interrupciones en el servicio eléctrico debido al peso del hielo sobre cables y árboles.

Nieve en Nueva York y el noreste

En el noreste del país, se esperan nevadas desde la tarde del jueves. En la ciudad de Nueva York, la nieve podría comenzar alrededor del mediodía, aunque las precipitaciones más intensas se prevén después de las 4:00 p.m.

Las nevadas continuarán durante la noche del jueves y afectarán al norte del estado de Nueva York, Nueva Jersey, el este de Pensilvania, Connecticut, Rhode Island y Massachusetts. Boston, sin embargo, no espera acumulaciones significativas.

Acumulaciones y duración del evento

Nueva York, el norte de Nueva Jersey, el sur del valle del Hudson y el oeste de Pensilvania podrían registrar las mayores acumulaciones de nieve, superiores a los 15 centímetros, con picos de hasta 20 o 23 centímetros en algunas zonas.

La mayor parte de las nevadas fuertes a moderadas cesaría entre la madrugada y la mañana del sábado, con el sistema disipándose completamente hacia el final de la mañana.

Advertencias para conductores y residentes

Las autoridades recomiendan extrema precaución a conductores, especialmente en zonas donde se prevé lluvia helada. En Washington DC y Baltimore también podría registrarse acumulación de hielo desde el viernes y durante la noche.

Se espera que el evento complique la movilidad y genere riesgos adicionales por superficies resbaladizas y posibles fallas eléctricas en varias regiones del país.

Sigue leyendo:

– Tormentas severas complican viajes de Thanksgiving en Texas y estados del sur de EE.UU.

– Tormentas severas azotan el centro y sur de Estados Unidos tras el paso de un frente frío.