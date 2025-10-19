Tormentas severas azotan el centro y sur de Estados Unidos tras el paso de un frente frío

Un potente frente frío se desplazó hacia el este del país el sábado, generando tormentas eléctricas, granizo y posibles tornados en zonas que van desde Texas hasta Kentucky. Las autoridades mantienen alertas por condiciones severas y riesgo de inundaciones repentinas en el valle del río Mississippi.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que unas 12 millones de personas estuvieron expuestas durante el sábado a condiciones meteorológicas severas, con posibles vientos dañinos, granizo grande y algunos tornados aislados.

Con el avance del sistema hacia el este, el área de riesgo leve se redujo, aunque más de 6 millones de personas en el valle medio y bajo del río Mississippi seguían bajo alerta hasta la noche.

Las advertencias incluyeron alertas de tornado para sectores del noroeste de Luisiana, noreste de Texas, suroeste de Arkansas y sureste de Oklahoma, vigentes hasta las 11:00 p. m. hora central.

Tornados e inundaciones amenazan al valle del Mississippi

El frente frío también generó alertas de tornado hasta las 3:00 a. m. CT en partes del sureste de Arkansas, noreste de Luisiana y centro y sur de Misisipi. El NWS alertó sobre ráfagas de viento de hasta 112 km/h y granizo de gran tamaño.

Además, el organismo advirtió que las fuertes lluvias —de entre 2,5 y 7,6 centímetros— podrían provocar inundaciones repentinas en regiones afectadas recientemente por sequías severas.

Las tormentas matutinas del sábado provocaron vientos intensos, granizo e inundaciones en Oklahoma, Kansas y Missouri.

En el noroeste de Kansas City se reportaron árboles y cables eléctricos caídos, mientras que en Rogersville, Missouri, dos graneros y una vivienda fueron alcanzados por un rayo, ocasionando un incendio menor y el colapso parcial del porche.

También se registraron ráfagas de 60 mph cerca de Sallisaw, Oklahoma, y granizo del tamaño de una moneda en diversas localidades de Missouri. En el noroeste de Luisiana, las tormentas derribaron árboles y provocaron daños en líneas eléctricas.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse informados sobre las alertas locales y evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas.

El NWS recordó que, en caso de tornados, las personas deben refugiarse en el interior de estructuras sólidas, lejos de ventanas y en el nivel más bajo disponible de la vivienda.

