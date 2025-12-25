Una persona ganó los $1,800 millones del Powerball en Arkansas

Una persona recibió un millonario regalo de Nochebuena al ganar los $1,817 millones de dólares del Poweball en Arkansas, el segundo premio más alto de esa lotería.

Los números ganadores del sorteo del miércoles por la noche fueron 4, 25, 31, 52, 59, con un Powerball de 19.

Si la persona ganadora decide retirar todo el dinero del premio recibirá $834.9 millones de dólares, infirmó la lotería, esto debido a impuestos.

El premio mayor de Powerball ha hecho felices a otras personas en Nochebuena, ya que el premio mayor se logró en 2011, y cuatro veces el día de Navidad.

El tercer premio más alto de la lotería se ganó el 6 de septiembre pasado en Missouri y Texas, cuando dos boletos se repartieron $1,787 millones.