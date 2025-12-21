Boleto vendido en el sur de California se lleva premio de $2.3 millones en Powerball

Un premio de $2.3 millones de dólares obtuvo un boleto vendido en el sur de California en el sorteo que se celebró la noche de este sábado en la lotería Powerball, que no tuvo ganador al primer lugar, por lo que la bolsa principal supera los $1,600 millones de dólares, informó la Lotería de California.

El boleto afortunado fue comprado en Wright’s Market, en 2691 Ventura Boulevard, en la ciudad de Oxnard, en el condado de Ventura.

2/2 #ButWaitTheresMore One lucky ticket holder missed the jackpot by just the #Powerball number, matching 5 numbers for a prize worth over $2.3 million with a ticket purchased at Wright's Market on Ventura Blvd in Oxnard. #CALottery Results and winning numbers are at… — CA Lottery Press (@calotterypress) December 21, 2025

La persona que adquirió el ticket acertó a cinco números: 4, 5, 28, 52 y 69, y sólo le faltó el número Power, que en esta ocasión fue el 20, con el multiplicador Power Play de 3x. El ganador se hizo acreedor a un premio de $2,323,527 dólares.

Debido a que ningún boleto acertó los cinco números y el número Power, el jackpot de Powerball aumentó a $1,600 millones de dólares, con una bolsa en efectivo de $735.3 millones de dólares para el sorteo de este lunes 22 de diciembre.

La cantidad representa el cuarto premio más grande en la historia de Powerball y el quinto más grande entre todos los premio mayores de la lotería de Estados Unidos.

Si un jugador acierta los seis números en el sorteo de este lunes, puede elegir entre los $1,600 millones de dólares divididos en 30 pagos anuales, o recibir un pago único del premio en efectivo. Ambos montos de premios son antes de impuestos.

En caso de optar por la opción de pagos anuales, el ganador recibirá un pago inmediato, seguido de 29 pagos anuales, con un aumento del 5% cada año.

El premio disponible para este lunes marca la segunda ocasión en la historia de Powerball en que el juego produce dos bolsas consecutivas que superan los $1,000 millones de dólares.

La ocasión anterior fue en 2023, cuando se entregó un premio de $1,080 millones de dólares el 19 de julio, seguido por uno de $1,765 millones de dólares el 11 de octubre. Ambos ganadores se encontraban en California.

Las probabilidades de ganar el premio principal de Powerball son de 1 en 292.2 millones, mientras que las probabilidades de obtener cualquier premio son de 1 en 24.9.

Los 10 premios más grandes de las loterías Powerball y Mega Millions en Estados Unidos:

$2,040 millones : Powerball (7 de noviembre de 2022, en California)

: Powerball (7 de noviembre de 2022, en California) $1,787 millones : Powerball (6 de septiembre de 2025, en Missouri y Texas)

: Powerball (6 de septiembre de 2025, en Missouri y Texas) $1,765 millones : Powerball (11 de octubre de 2023, en California)

: Powerball (11 de octubre de 2023, en California) $1,602 millones : Mega Millions (8 de agosto de 2023, en Florida)

: Mega Millions (8 de agosto de 2023, en Florida) $1,600 millones (estimado): Powerball (22 de diciembre de 2025)

(estimado): Powerball (22 de diciembre de 2025) $1,586 millones : Powerball (13 de enero de 2016, en California, Florida y Tennessee)

: Powerball (13 de enero de 2016, en California, Florida y Tennessee) $1,537 millones : Mega Millions (23 de octubre de 2018, en Carolina del Sur)

: Mega Millions (23 de octubre de 2018, en Carolina del Sur) $1,348 millones : Mega Millions (13 de enero de 2023, en Maine)

: Mega Millions (13 de enero de 2023, en Maine) $1,337 millones : Mega Millions (29 de julio de 2022, en Illinois)

: Mega Millions (29 de julio de 2022, en Illinois) $1,326 millones: Powerball (6 de abril de 2024, en Oregon)

De acuerdo con funcionarios de la Lotería de California, en los 45 sorteos consecutivos de Powerball sin ganador al premio principal se han recaudado más de $100 millones de dólares para las escuelas públicas del estado.

“Cada juego de la Lotería de California vendido contribuye a la misión de recaudar fondos adicionales para las escuelas públicas de California. Estos fondos apoyan diversos programas en todo el estado“, dijeron funcionarios de la agencia.

La lotería Powerball se juega todos los lunes, miércoles y sábados a las 7:59 p.m., en horario del Pacífico. Los boletos tienen un precio de $2 dólares.

