Powerball reparte millones a cuatro afortunados californianos

A pesar de que no hubo ganador para el premio mayor, cuatro boletos comprados en California obtuvieron premios millonarios en el sorteo de este sábado de la lotería Powerball.

La Lotería de California informó este domingo que la bolsa principal de Powerball se incrementó a $1,100 millones de dólares, siendo el quinto más alto en la historia del juego.

BREAKING: With no big winner, the Powerball has grown to an estimated $1.1 BILLION for the Labor Day Monday draw! Not to be left out – 4 tickets sold match 5 numbers, missing only the Powerball, are worth over $1.16 million! See https://t.co/stMqFB0qSv for where those tickets… — CA Lottery Press (@calotterypress) August 31, 2025

En el sorteo de este sábado, cuatro boletos, dos de ellos del sur de California, acertaron cinco números, para ganar un premio de $1,165,399 dólares, cada uno.

Uno de los boletos ganadores del sur de California se vendió en el 7-Eleven ubicado en 2705 de East Huntington Drive, en Duarte, condado de Los Ángeles; mientras que el otro se adquirió en Ontario Liquor, en 1403 East 4th Street, en Ontario, condado de San Bernardino.

De los otros dos boletos premiados en California, uno se compró en la estación de servicio Mobil en 1616 Oak Park Boulevard, en Pleasant Hill, condado de Contra Costa; y el otro en el 7-Eleven de 1771 Clearlake Avenue, en Milpitas, condado de Santa Clara.

A los cuatro boletos únicamente les faltó acertar el Powerball, que les hubiera otorgado el premio principal en el sorteo, que era de $1,000 millones de dólares.

Los números ganadores en el sorteo de este sábado fueron 3, 18, 22, 27 y 33, mientras que el Powerball fue 17. El multiplicador de Power Play fue 3.

Para el sorteo de este lunes 1 de septiembre, se estima que la bolsa del premio principal sea de $1,100 millones de dólares, con un premio en efectivo de $498.4 millones de dólares.

Si un jugador acierta los cinco números y el Powerball en el sorteo de este lunes, podrá elegir entre recibir el premio de $1,100 millones de dólares divididos en 30 pagos anuales, o recibir el premio en efectivo en un solo pago, montos antes de impuestos.

Las probabilidades de acertar los seis números para ganar el premio principal de Powerball son de 1 en 292.2 millones, mientras que las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

El premio de $1,100 millones de dólares para el sorteo de este lunes lo coloca en el quinto lugar entre los jackpots más grandes en la historia de Powerball.

$2,040 millones : 7 de noviembre de 2022 (California)

: 7 de noviembre de 2022 (California) $1,765 millones : 11 de octubre de 2023 (California)

: 11 de octubre de 2023 (California) $1,586 millones : 13 de enero de 2016 (California, Florida, Tennessee)

: 13 de enero de 2016 (California, Florida, Tennessee) $1,326 millones : 6 de abril de 2024 (Oregon)

: 6 de abril de 2024 (Oregon) $1,100 millones: 1 de septiembre de 2025

“Cada juego de la Lotería de California vendido contribuye a la misión de la Lotería de recaudar fondos adicionales para las escuelas públicas de California. Estos fondos apoyan diversos programas en todo el estado”, dijeron funcionarios de la Lotería de California.

Los boletos de la lotería Powerball tienen un costo de $2 dólares, con sorteos en los días lunes, miércoles y sábados.

