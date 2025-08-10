Mega Millions: Premio de $4.6 millones para boleto del sur de California

Aunque se quedó a un número de ganar el premio mayor, un boleto de la lotería Mega Millions vendido en el sur de California obtuvo un premio de $4.6 millones de dólares.

La Lotería de California informó que una licorería en Tarzana, en el condado de Los Ángeles, vendió el boleto que obtuvo el millonario premio en el sorteo de este viernes 8 de agosto.

#BREAKING — A *second-place* #MegaMillions ticket sold in Tarzana, CA is now worth more than $4.6 million! We’re checking the #CALottery record books to see how this compares. More in the morning. #CaliforniaEducationhttps://t.co/sZhM8ftYQb — CA Lottery Press (@calotterypress) August 9, 2025

El boleto acertó los cinco números que salieron ganadores en el sorteo: 2, 6, 8, 14 y 49, y únicamente le faltó el número Mega, que fue el 12. El sorteo del viernes presentaba un premio principal de $166 millones de dólares.

Spirits World Liquor, en 18523 Burbank Boulevard, fue el negocio minorista que vendió el ticket ganador.

El premio que le correspondía era de $1,535,741 dólares, pero se triplicó tras ser adquirido con Multiplier, que en este sorteo fue de 3X, para un premio total de $4,607,223 dólares.

Mientras que los boletos con cinco números ganadores, pero sin el Mega, en otros estados tienen premios dependiendo del Multiplier, la ley de California requiere que los premios se paguen sobre una base de pari-mutuel, lo que significa que están determinados por las ventas y la cantidad de ganadores.

En el sorteo del viernes ningún boleto acertó los seis números, por lo que el monto del premio principal estimado para el sorteo de este martes se elevó a unos $182 millones de dólares, con un premio en efectivo de $82.1 millones de dólares.

Fue el sorteo número 12 desde la última ocasión en que la lotería Mega Millions tuvo un boleto con los seis números ganadores.

La probabilidad de acertar a los cinco números y el Mega es de 1 en 290,472,336, según el Mega Millions Consortium, que organiza el juego. La probabilidad de ganar un premio es de 1 en 23.

La lotería Mega Millions se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

