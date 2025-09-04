Powerball: bolsa principal crece a $1,700 millones tras no tener ganador

La bolsa principal de la lotería Powerball se incrementó a $1,700 millones de dólares tras no tener ganador en el sorteo celebrado la noche de este miércoles.

El próximo sorteo, programado para este sábado, presenta el tercer premio más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos. Powerball no tiene ganador del premio principal desde el 31 de mayo, en el que ha celebrado 41 sorteos.

Los números ganadores fueron: 3, 16, 29, 61 y 69, siendo el 22 el número Powerball.

Varios boletos obtuvieron premios de $2 millones de dólares, vendidos en Michigan, Oregon, Texas y Wyoming; y de $1 millón en California (2), Colorado, Florida, Georgia (2), Illinois, Maryland, Minnesota, Ohio y Pennsylvania.

Se espera que el interés entre los aficionados a los concursos crezca todavía más al estar en juego el tercer premio más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

$2,040 millones : 7 de noviembre de 2022 (California)

: 7 de noviembre de 2022 (California) $1,765 millones : 11 de octubre de 2023 (California)

: 11 de octubre de 2023 (California) $1,700 millones : 6 de septiembre de 2025

: 6 de septiembre de 2025 $1,586 millones : 13 de enero de 2016 (California, Florida y Tennessee)

: 13 de enero de 2016 (California, Florida y Tennessee) $1,326 millones: 6 de abril de 2024 (Oregon)

Las probabilidades de acertar a los seis números de Powerball son de 1 en 292.2 millones, diseñadas para generar grandes bolsas y crecer rápidamente en la medida en que no haya ganadores.

El monto que puede obtener la persona que acierte los seis números depende de varios factores, como la posibilidad de que varios boletos salgan ganadores, como sucedió en 2016, cuando el premio mayor de Powerball de $1,586 millones se repartió entre tres ganadores.

La persona que acierte al premio mayor tiene la oportunidad de elegir si recibe el premio en un solo pago en efectivo, o dividido en 30 pagos anuales. Para el sorteo de este sábado, la bolsa en efectivo es de $770.3 millones de dolares, antes de impuestos.

Los boletos de Powerball cuestan $2 dólares y el juego se ofrece en 45 estados, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Dos premios de casi $1 millón en California

Dos boletos de Powerball vendidos en el sur de California obtuvieron premios cercanos al millón de dólares en el sorteo de este miércoles, informó la Lotería de California.

3/4 Two #CALottery tickets matched 5 correct numbers in tonight’s #Powerball – one sold in Riverside and the other in Bakersfield. Each wins nearly a million $!https://t.co/1NktYkuRW1 https://t.co/VP2EwoSzXq — CA Lottery Press (@calotterypress) September 4, 2025

Los dos concursantes afortunados acertaron a cinco números, y solo les faltó el número Powerball, para hacerse acreedores a premios de $984,594 dolares.

Los boletos fueron adquiridos en Stater Bros, en 7200 Arlington Avenue, en Riverside, y en Albertsons, en 13045 de Highway 58, en Bakersfield.

