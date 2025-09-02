Suerte en Los Ángeles: $1.3 millones de premio en Powerball

Un residente de Los Ángeles se convirtió en un nuevo millonario desde la noche de este lunes gracias a la lotería Powerball.

El boleto se vendió en el vecindario de Sherman Oaks, acertó cinco números en el sorteo de este lunes 1 de septiembre y obtuvo un premio de $1,378,451 dólares, informó la Lotería de California.

NEW RIGHT NOW: The giant #Powerball #jackpot is rolling again to an estimated $1.3 billion for Weds! One lucky #CALottery ticket from Sherman Oaks got 5 numbers right, winning $1.3+ million, and so far, CA Lottery has raised $87+ million for public schools. #CaliforniaEducation… — CA Lottery Press (@calotterypress) September 2, 2025

El ticket fue vendido en la estación de servicio 76 en 14478 de Ventura Boulevard, en Sherman Oaks. Acertó los cinco números que salieron ganadores y únicamente le faltó el número Powerball.

Los números que salieron ganadores fueron 8, 23, 25, 40 y 53, mientras que el Powerball, en esta ocasión, fue el 5, en el sorteo que tenía como premio principal $1,100 millones de dólares.

Ningún boleto logró acertar los seis números, por lo que el jackpot se incrementa a $1,300 millones de dólares para el sorteo de este miércoles 3 de septiembre, con un premio en efectivo de $589 millones de dólares.

El premio principal para el próximo sorteo es el quinto más grande en la historia de la lotería Powerball y el noveno más grande entre los sorteos de lotería de los Estados Unidos.

Powerball tuvo este lunes el sorteo número 40 desde la última ocasión en que tuvo un ganador del premio principal en California el 31 de mayo de 2025.

Hasta el momento, la racha más larga de Powerball sin tener ganador del jackpot ha sido de 42 sorteos consecutivos, que se estableció el 6 de abril de 2024, cuando un boleto vendido en Oregon ganó $1,326 millones de dólares.

Si un concursante gana el premio mayor en el sorteo de este miércoles, puede elegir entre un premio con pagos anuales por el monto total, o el pago único del premio en efectivo de $589 millones de dólares, antes de impuestos.

En el caso de que el ganador opte por recibir el total del premio principal, este se divide en pagos anuales durante 30 años, con un incremento del 5% cada año.

Los sorteos Powerball se celebran los días lunes, miércoles y sábados a las 7:59 p.m, tiempo del Pacífico, y se transmiten en Powerball.com.

