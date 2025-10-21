La lotería hace millonarios en una licorería de Los Ángeles

Recientemente, una licorería del condado de Los Ángeles aumentó su lista de premios millonarios que ha otorgado gracias a los boletos de la Lotería de California.

Village Spirit Shoppe, localizada en 4601 Lakeview Canyon Road, en Westlake Village, vendió un boleto de la lotería SuperLotto Plus que ganó el premio principal de $50 millones de dólares.

La Lotería de California informó este martes en un comunicado de prensa que se trata del tercer boleto de lotería millonario que ha vendido el negocio de Westlake Village en los últimos ocho años.

En 2017, un jugador adquirió en Village Spirit Shoppe un boleto raspadito del concurso “Set for Life” y obtuvo un premio de $3 millones de dólares.

Posteriormente, en marzo de 2021, la licorería vendió un boleto raspadito del concurso “Ultimate Millions”, el cual estaba premiado con una bolsa de $10 millones de dólares.

“Mi familia ha sido dueña de la tienda durante 30 años, mi madre es la propietaria”, declaró Mimi Shon a la Lotería de California, mientras posaba a lado de su madre con la imagen de un cheque falso con el premio de $50 millones de dólares.

Por la venta del premio ganador de SuperLotto Plus, los dueños de Village Spirit Shoppe recibieron un bono de $250,000 dólares por parte de la Lotería de California.

La familia propietaria de la licorería de Westlake Village adelantó que utilizará el dinero del bono para disfrutar de unas buenas vacaciones.

No ha sido identificado el ganador del premio de $50 millones de dólares, que obtuvo tras acertar los seis números en el sorteo de SuperLotto Plus del sábado 11 de octubre.

Un porcentaje de la venta de los boletos de lotería se entrega para beneficiar a la educación pública de California.

Desde su lanzamiento en 1985, la Lotería de California ha recaudado más de $48,000 millones de dólares para las escuelas públicas del Estado Dorado, según informaron los funcionarios de la agencia.

