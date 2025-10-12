SuperLotto Plus: $50 millones para boleto vendido en Los Ángeles

Un premio de $50 millones de dólares obtuvo en el sorteo SuperLotto Plus de este sábado un boleto vendido en el condado de Los Ángeles.

El afortunado ticket, que acertó los seis números sorteados, fue adquirido en Village Spirit Shoppe, una licorería localizada en 4601 Lakeview Canyon Road, en la ciudad de Westlake Village, que recibirá un bono de $250,000 dólares por parte de la Lotería de California.

JACKPOT!: #SuperLottoPlus WINNER sold in Westlake Village at the Village Spirit Shoppe, 4601 Lakeview Canyon Road. The lucky ticket is worth $50 million! Check your tickets, California! Thank you for supporting California public education. Winning numbers and details in the… pic.twitter.com/vI8wb9SZ8k — CA Lottery Press (@calotterypress) October 12, 2025

Los seis números ganadores en el sorteo de este sábado 11 de octubre fueron: 3, 13, 27, 32 y 39, mientras que el número Mega fue el 4.

Dos boletos acertaron cinco números, sin el número Mega, para hacerse acreedores a premios de $20,938 dólares, cada uno, de acuerdo con un comunicado de la Lotería de California.

Los boletos se compraron en el supermercado Albertsons localizado en 720 3rd Avenue, en Chula Vista, y en Primm Valley Lotto, en la Interestatal 15, en el área de Nipton, en el condado de San Bernardino.

Los funcionarios de la Lotería de California informaron que otros 117,345 boletos obtuvieron premios en el sorteo de este sábado, con montos que oscilaron entre $1 y $1,160 dólares.

Fue el sorteo número 44 desde la última ocasión en que SuperLotto Plus tuvo un ganador del premio principal, el 5 de marzo.

En la lotería SuperLotto Plus, las probabilidades de acertar los cinco números y el número Mega son de 1 en 41,416,353, según la agencia estatal de la lotería.

Para el sorteo programado para este miércoles 15 de octubre, el monto es de $7 millones de dólares, con un premio en efectivo de $3.2 millones de dólares.

Los boletos para la lotería SuperLotto Plus tienen un precio de $1 dólar, con sorteos todos los miércoles y sábados.

Cada boleto de SuperLotto Plus vendido otorga aproximadamente 40 centavos de dólar a las escuelas públicas de California.

