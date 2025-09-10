Mega Millions: $2.2 millones para boleto vendido en California

La lotería Mega Millions no tuvo ganador para el premio mayor en el sorteo de este martes, pero hizo millonario al dueño de un boleto vendido en California.

En un comunicado de prensa, la Lotería de California informó que un ticket acertó cinco de los seis números que salieron sorteados y se hizo acreedor a un premio de $2,263,479 dólares.

BREAKING: No Mega Millions jackpot, but one lucky ticket out there with a 3x multiplier from Miss Q' Convenience on Washington Street in San Francisco is worth $2.26 million tonight! The jackpot for Friday September 12 is now $381 million. #CaliforniaEducation #CALottery pic.twitter.com/B0p79HROR1 — CA Lottery Press (@calotterypress) September 10, 2025

El boleto fue adquirido en Miss Q’s Convenience, en 638 Washington Street, en Chinatown, en la ciudad de San Francisco.

El valor base del bolero era de aproximadamente $754,000 dólares, pero con un multiplicador de 3X el monto se incrementó a más de $2 millones de dólares.

Los números ganadores en el sorteo de este martes fueron: 6, 43, 52, 64 y 65, mientras que el número Mega Million fue el 22, con una bolsa principal de $358 millones de dólares.

El concurso Mega Millions no tuvo ningún boleto con los seis números ganadores, y se anuncia para el sorteo de este viernes un jackpot de $381 millones de dólares, con un premio en efectivo de $175 millones de dólares.

Los aficionados a los concursos de lotería acaban de vivir la fiebre de Powerball, que entregó un premio de $1,787 millones de dólares, el segundo más grande de la lotería de Estados Unidos. Ahora, toca el turno de Mega Millions, que concurso tras concurso ve cómo se incrementa su bolsa principal.

Los ganadores del premio principal pueden elegir la forma de recibir sus ganancias. El monto total se divide en un pago inmediato seguido por 29 anualidades, con un incremento del 5% cada año; o en un solo pago en efectivo, después de descontar los respectivos impuestos.

En California, las ganancias de la venta de boletos de lotería se destinan a escuelas públicas del estado, y con esta financiación se entregaron más de $2,000 millones de dólares a la educación pública durante el año fiscal 2023-2024.

