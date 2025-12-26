Hallan a mujer desaparecida enterrada en el patio de su antigua casa y que ahora habitaba su hijo en Mississippi

Un matrimonio en Mississippi se encuentra tras las rejas después de que las autoridades que investigaban la desaparición de una mujer de 81 años encontraran un cuerpo enterrado en el patio trasero de su casa.

La investigación comenzó el sábado cuando un familiar llamó al Departamento de Policía de Jackson para reportar la desaparición de Carol Ryan. El familiar dijo que Ryan se encontraba en una residencia de ancianos en Brandon, ubicada a las afueras de Jackson, pero que no se había sabido nada de ella en varios meses.

El jefe de policía de Jackson, Tyree Jones, informó a los periodistas el martes por la noche que la investigación los condujo a la antigua casa de Ryan, que ahora estaba ocupada por su hijo John Ryan, de 50 años, y su esposa Samantha Ryan, de 48. Los tres vivieron en la casa al mismo tiempo, según la policía.

Tras obtener una orden judicial, los investigadores registraron el patio trasero, donde perros rastreadores de cadáveres indicaron la presencia de restos humanos.

La policía trajo excavadoras y descubrieron un cuerpo envuelto en una lona cubierta de concreto en una fosa de entre dos y dos metros y medio de profundidad, dijo Jones.

A continuación, un médico forense identificará los restos y determinará la causa y la forma de la muerte, según las autoridades.

Los restos humanos descubiertos habían sido enterrados “mucho antes” de que Carol Ryan fuera reportada como desaparecida, añadió Jones. El jefe de policía indicó que no tenía una estimación del tiempo que el cuerpo permaneció en el patio trasero de los acusados.

La investigación de la desaparición continuará hasta que se identifiquen los restos como los de Carol Ryan, informaron las autoridades.

La policía arrestó a John Ryan y a Samantha Ryan por un cargo cada uno de profanación de un cadáver humano. El esposo se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Hinds con una fianza de 100,000 dólares, mientras que su esposa está detenida con una fianza de 75,000 dólares.

La investigación continúa y es posible que se presenten más cargos a medida que los investigadores descubran más pruebas.

