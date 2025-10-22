Detenida pareja en Texas tras hallar el cuerpo de su hijo con necesidades especiales enterrado en su patio

Una pareja de Texas fue arrestada después de que la policía encontrara el cuerpo de su hijo adulto con necesidades especiales enterrado en el patio trasero de su vivienda en la localidad de Burleson, informaron las autoridades.

Los restos de Jonathan Kinman, de 26 años, fueron hallados el 15 de octubre, un día después de que agentes locales acudieran a la casa ubicada en 433 White Oak Lane para realizar un control de bienestar.

Sospechas por una publicación en redes sociales

La policía inició la investigación tras recibir una denuncia de un amigo de la familia, quien alertó sobre una publicación confusa en Facebook donde la pareja lamentaba la muerte de Kinman.

El subjefe de policía de Burleson, Doug Sandifer, explicó que los agentes comenzaron a sospechar cuando los padres ofrecieron versiones contradictorias sobre las circunstancias de la muerte.

“La primera información que recibimos fue que lo llevaron al Hospital Hugeley, pero al verificar, descubrimos que eso no era cierto”, señaló Sandifer. “Las contradicciones nos hicieron creer que algo no iba como debía”.

La policía halló una tumba poco profunda en el patio trasero

Al día siguiente, agentes del Departamento de Policía de Burleson, junto con los Rangers de Texas, regresaron a la vivienda y descubrieron una tumba poco profunda detrás de la casa.

El cuerpo de Kinman fue exhumado y trasladado a la Oficina del Médico Forense del Condado de Tarrant, donde se le practicó una autopsia. Los resultados aún están pendientes, por lo que no se ha determinado la causa ni la fecha exacta de la muerte.

La madre del joven, December Mitchell, y su padrastro, Jonathan Mitchell, fueron acusados de manipular y fabricar evidencia física para alterar un cadáver humano, un delito grave de segundo grado.

Ambos permanecen detenidos bajo una fianza de $250,000 dólares cada uno, y podrían enfrentar cargos adicionales a la espera del resultado de la autopsia.

Las autoridades destacaron que no existe una amenaza para la comunidad, y que el caso continúa bajo investigación.

