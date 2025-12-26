Las comunidades saludables están vinculadas a la economía local

¿Sabías que el acceso a la atención sanitaria de una comunidad influye en el éxito de la economía?

AltaMed, el centro de salud con la certificación federal más grande del país, recientemente anunció los resultados de un nuevo informe sobre el impacto económico que demuestra cómo las comunidades saludables están intrínsecamente vinculadas a la fortaleza de la economía local.

El reporte también destaca lo que está en juego cuando se recortan los fondos federales destinados a organizaciones que ayudan a sus comunidades como AltaMed.

“Creo que lo que hace el informe es confirmar lo que muchos de nosotros sabemos desde hace décadas: cuando se invierte en sanidad, se fortalecen los cimientos mismos de la comunidad”, dijo el presidente y director ejecutivo de AltaMed, Castulo de la Rocha. “Es una hoja de ruta económica que muestra cómo la atención, la equidad y las oportunidades están vinculadas para siempre.”

El doctor Derek Stafford, de Investigación y Análisis, es quien elaboró el informe y cuenta con más de una década de experiencia en ciencia de datos, evaluación de programas e investigación en el sector público.

Su informe destaca cómo el impacto económico de AltaMed ha crecido significativamente, pasando de $1.08 millones en 2019 a una proyección de $4.24 millones en 2025.

Cada dólar que gasta AltaMed genera al menos $1.50 en actividad económica total, lo que crea un potente efecto multiplicador que refuerza la resiliencia económica del sur de California.

“Cada visita, cada trabajo y cada colaboración generan un efecto dominó que trasciende los límites de nuestras clínicas”, dijo Zoila D. Escobar, presidenta de la Fundación AltaMed y vicepresidenta ejecutiva y directora administrativa de AltaMed. “Las comunidades saludables no surgen por sí solas, sino que se construyen mediante inversiones deliberadas, compasión y un compromiso sostenido”.

Recortes son una amenaza

Los recortes en la financiación federal suponen una amenaza significativa para estas organizaciones ya que podrían provocar reducciones masivas en la financiación, la pérdida de cobertura para millones de personas, el aumento de los costes para las clínicas y la interrupción de servicios esenciales para las personas con bajos ingresos.

Más allá de la salud, organizaciones como esta sostienen a cientos de pequeños negocios locales y de propiedad de minorías a través de sus asociaciones con proveedores. Lo que garantiza que sus inversiones permanezcan en la comunidad, generando un efecto que impulsa el espíritu empresarial, el crecimiento salarial y la estabilidad del vecindario.

“Este análisis confirma que los centros de salud comunitarios como AltaMed impulsan la economía de nuestra región al crear puestos de trabajo de calidad, reforzar las pequeñas empresas y construir comunidades más saludables y resilientes”, afirmó María S. Salinas, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles.

Los posibles recortes federales tendrían graves repercusiones en el acceso a la atención médica, el empleo y los ecosistemas de las pequeñas empresas.

Más de $15.1 millones en producción económica total estarían en riesgo. Y entre 10 mil y 12 mil puestos de trabajo locales podrían verse amenazados. Programas de gran impacto, como los de AltaMed para la fuerza laboral y la formación de la fuerza laboral, que permiten a los jóvenes de comunidades de bajos recursos imaginarse a sí mismos como enfermeros, médicos, especialistas y líderes, y que incluyen la formación y los recursos necesarios para alcanzar el éxito, podrían verse gravemente afectados.

Sin una financiación federal estable, barrios enteros que dependen de organizaciones como AltaMed para la atención sanitaria, el empleo y la actividad económica podrían desestabilizarse.

“No se trata solo de los servicios sanitarios. Se trata de lo que hacen por la comunidad”, dijo el Dr. David Hayes-Bautista, profesor distinguido y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina de la UCLA. “Debemos comprender que estas clínicas comunitarias, como AltaMed, tienen un enorme impacto económico en comunidades que apenas empiezan a consolidarse”.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte). Lee más noticias en LatidoBeat. Síguenos en Facebook, Linkedin e Instagram.