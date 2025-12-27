Entrenador español y sus tres hijos mueren en naufragio en Indonesia

El mundo del fútbol español se encuentra sumido en un profundo luto tras confirmarse una noticia devastadora proveniente del sudeste asiático. Fernando Martín, director técnico del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos menores de edad han fallecido luego de que la embarcación en la que viajaban naufragara en las cercanías de la isla de Padar, en Indonesia. Lo que comenzó como una aventura familiar hacia la isla de Komodo terminó en una tragedia que mantiene en vilo a las autoridades locales y a la comunidad deportiva internacional.

🖤 Consternación absoluta en el valencianismo



Fernando Martín, entrenador del VCF Femenino B, está entre las víctimas del trágico naufragio ocurrido en Indonesia mientras viajaba con su familia



🦇 Una década dedica al club



DEP Fernando y familia pic.twitter.com/QcIcM9qqdu — Tribuna Deportiva (@TribunaVCF) December 27, 2025

El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30 horas del viernes, tiempo de Indonesia, cuando el barco de madera denominado KM Putri Sakinah, de unos 20 metros de eslora, colisionó contra olas de gran tamaño. Según los informes, el impacto provocó una posible avería en el motor y la posterior ruptura de la nave. A bordo se encontraban once personas, incluyendo a la familia española, la tripulación y un guía turístico.

Enrique Ortuño, suegro de Martín, relató el estremecedor momento en que su hija Andrea y su nieta más pequeña lograron salvarse al encontrarse en la parte superior del navío. Sin embargo, el resto de la familia no corrió con la misma suerte al quedar atrapados en los camarotes. “Los cuerpos deben estar en el fondo del mar, en la mitad del barco que las autoridades no han localizado todavía. Será difícil recuperar los cuerpos si no hay un milagro”, expresó Ortuño con profundo pesar.

Siete personas fueron rescatadas con vida durante la madrugada gracias a la intervención de un buque de la Misión de Búsqueda y Rescate de Maumere y otra embarcación turística. No obstante, Fernando, de 44 años, y sus hijos de 12, 10 y 9 años, permanecen desaparecidos en la estructura sumergida, mientras los equipos de buceo intensifican sus labores bajo condiciones marítimas complejas.

Que injusticia Fer, cuanto te echaremos en falta. Eras una gran persona, cercano, cariñoso, empático, generoso..



Siempre con una sonrisa, cuidando cada pequeño detalle.



Como solías decir cuando te despedías.. “Un abrazito”.



Gracias por ser como eras, hasta siempre amigo ♥️ pic.twitter.com/48u8jYRHXK — Nico Almiñana⚽️ (@NCO4) December 27, 2025

Un vacío irreparable en el valencianismo y el fútbol español

La magnitud del suceso ha provocado una reacción inmediata de las instituciones más importantes del balompié. El Valencia CF, club donde Martín laboraba desde hace una década, emitió un comunicado oficial: “El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros”.

Por su parte, el Real Madrid también se unió a las muestras de dolor a través de una nota institucional. “El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Fernando Martín… El Real Madrid quiere mostrar su inmensa consternación por lo ocurrido y desea expresar sus condolencias y todo su cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles”, manifestó el club madrileño.

Fernando Martín dejó una huella importante como futbolista antes de su faceta en los banquillos. Formado en las inferiores del conjunto “Che”, recorrió diversos clubes de la geografía española como el CD Denia, Cultural Leonesa, Cartagena y Alcoyano, hasta su retiro en 2015. Esta temporada, lideraba al filial femenino con el objetivo del ascenso, consolidando una trayectoria de 10 años en la Academia VCF.

En señal de respeto, la plantilla del primer equipo del Valencia guardó un minuto de silencio en su regreso a los entrenamientos. Mientras tanto, en Indonesia, el operativo de búsqueda desplegado por las regiones de Maumere y West Manggarai continuará activo durante los próximos días, utilizando botes inflables y buzos especializados para intentar recuperar a los desaparecidos en el estrecho de Padar.



