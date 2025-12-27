Otro premio para Dembélé: deportista francés del año según L’Equipe

El delantero del París Saint-Germain, Ousmane Dembélé, fue elegido como deportista francés del año por el diario L’Équipe, distinción con la que puso fin a la hegemonía de dos años consecutivos del nadador Léon Marchand en la tradicional lista del “campeón de campeones”. La votación, realizada por los miembros de la redacción del medio deportivo, volvió a colocar al fútbol en el centro del reconocimiento individual más antiguo del deporte francés.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

Dembélé, quien además conquistó el Balón de Oro, resultó determinante en la histórica temporada del PSG, marcada por la obtención de la primera Liga de Campeones del club. En la clasificación final superó a Marchand, que quedó en el segundo lugar, seguido por el campeón de vela Charlie Dalin y el atleta Jimmy Gressier, confirmando el fuerte impacto del atacante en el panorama deportivo francés.

El exjugador del Barcelona se convirtió así en el primer futbolista en recibir este galardón desde Kylian Mbappé en 2022 y en el sexto en lograrlo desde la creación del premio en 1946. Antes que él, solo figuras emblemáticas del fútbol francés habían alcanzado esa distinción: Raymond Kopa en 1955 y 1958, Michel Platini en 1977 y 1984, Alain Giresse en 1982 y Zinedine Zidane en 1998.

Ousmane Dembélé est sacré Champion des champions France 2025 de L'Équipe. Pauline Ferrand-Prévôt, elle, est récompensée pour la quatrième fois de sa carrière. Alexandre Léauté et Aurélie Aubert sont les deux lauréats en para-sport.



➡️ https://t.co/fqWBLfqJj4 pic.twitter.com/EnkJisFlvL — L'Équipe (@lequipe) December 26, 2025

Ferrand-Prévôt, la referencia femenina del año

La elección de Dembélé estuvo respaldada por una temporada sobresaliente a nivel colectivo e individual. Sus 35 goles en todas las competiciones fueron clave para que el equipo dirigido por Luis Enrique conquistara cinco títulos en la pasada campaña. El técnico español apostó por ubicarlo como delantero centro, tras años desempeñándose como extremo, una decisión que resultó decisiva para potenciar su rendimiento ofensivo y ayudar al club a superar la salida de Mbappé, quien fichó por el Real Madrid.

En la categoría femenina, la distinción fue para la ciclista Pauline Ferrand-Prévôt, quien a sus 33 años fue elegida por cuarta vez como deportista francesa del año. El reconocimiento llegó cinco años después de su última designación y estuvo impulsado por su inesperada victoria en el Tour de Francia, lograda tras su regreso al ciclismo de carretera luego de varias temporadas dedicadas a otras disciplinas.

Ferrand-Prévôt ya había demostrado un gran estado de forma con su título olímpico en París en la modalidad de cross, lo que confirmó la vigencia de una atleta con uno de los palmarés más completos del ciclismo mundial. Campeona del mundo en carretera en 2014, en ciclo-cross en 2015 y en cross-country en múltiples ediciones, también sumó títulos en VTT y clásicas de prestigio. Además del Tour, ganó la París-Roubaix, su segunda clásica, once años después de imponerse en la Flecha-Valona.

La ciclista sucede en la lista de L’Équipe a la triatleta Cassandre Beaugrand y superó en la votación a la tenista Loïs Boisson, revelación del último Roland Garros. En tanto, el paraciclista Alexandre Léauté obtuvo su tercer premio consecutivo en la categoría paralímpica masculina, mientras que Aurelie Aubert fue reconocida en la rama femenina de bochas adaptadas.



Sigue leyendo:

· Aguirre, Scaloni y Néstor Lorenzo, únicos latinoamericanos en top 10 ranking de entrenadores de la IFFHS

· Compartir vestuario con Lionel Messi es difícil, según Baltasar Rodríguez

· Exjugador de Chivas absuelto del delito de violación