6 buenas noticias para el medio ambiente y la naturaleza en 2025

El contexto medioambiental de este año es familiar: las emisiones están aumentando y la naturaleza sigue disminuyendo. Pero, aun así, ha habido momentos positivos en 2025.

La acción dirigida en energía limpia, conservación y derechos indígenas ha dado lugar a resultados positivos tangibles para el clima y la naturaleza.

Estos avances silenciosos a veces pasan inadvertidos, así que aquí va un repaso a 6 hitos alcanzados este año.

1. Aumento de las energías renovables

La energía eólica, solar y otras fuentes renovables superaron al carbón como la principal fuente mundial de electricidad este año.

El crecimiento global de las renovables está impulsado por China, que está ampliando masivamente su producción de energía limpia y dominando las exportaciones de tecnologías de energía limpia.

Además del enorme crecimiento de la energía solar, China incluso está aprovechando la energía de las tormentas extremas con parques eólicos resistentes a tifones.

Otros países también han experimentado avances notables gracias al viento.

En Reino Unido, una revisión de 2025 concluyó que la eólica se había convertido en la mayor fuente de energía individual el año anterior, cubriendo aproximadamente un tercio de la demanda, mientras que el carbón prácticamente ha desaparecido como fuente de energía.

Reino Unido también está avanzando en cómo almacenar energía limpia cuando no sopla el viento (o cuando el Sol no brilla) al comenzar a construir la mayor instalación de almacenamiento de baterías de aire líquido del mundo en el norte del país.

A nivel mundial, la tasa de crecimiento de la capacidad de energía renovable se está acelerando en más del 80% de los países.

Para 2030, la capacidad total de energía renovable está en camino de duplicarse en comparación con los niveles actuales, según la Agencia Internacional de la Energía.

STR/AFP via Getty Images: El mundo está ampliando rápidamente su capacidad de energía limpia.

Gran parte de ese crecimiento se debe a China. Como resultado de su impulso por la energía limpia, China vio caer sus emisiones de CO₂ este año por primera vez, según un análisis para Carbon Brief, con una disminución en los 12 meses hasta mayo de 2025.

Aunque aún es pronto, indica que las emisiones del país podrían estar alcanzando su punto máximo, y la tendencia parece mantenerse hasta la última parte del año, según un segundo análisis del Carbon Brief.

China también actualizó su compromiso de reducir las emisiones, aunque muchos otros países no presentaron sus nuevos compromisos antes de las negociaciones climáticas de la ONU.

En general, el auge mundial de la energía limpia está creando las condiciones para un pico y descenso global en el uso de combustibles fósiles relacionados con la energía, según un informe del think tank energético global Ember.

Aunque el crecimiento de la energía limpia es rápido y acelera, no es lo suficientemente rápido para evitar niveles peligrosos de cambio climático.

2. Protecciones oceánicas

Casi 2/3 de los océanos del mundo son aguas fuera de juridicciones nacionales.

Actualmente, solo el 1% de esta vasta área está protegida, pero eso está a punto de cambiar.

Tras décadas de negociaciones, en 2023 se alcanzó un acuerdo global para proteger los mares que fue finalmente ratificado por suficientes países en septiembre de 2025 para que pueda entrar en vigor.

Este Tratado de Alta Mar se compromete a destinar el 30% de estas aguas a Áreas Marinas Protegidas (AMP): partes del océano dedicadas a la protección de hábitats, especies y ecosistemas marinos saludables.

Los océanos en aguas nacionales también han recibido protecciones adicionales.

Este año se estableció la mayor AMP del mundo en Tainui Atea, Polinesia Francesa: la AMP tendrá como objetivo proteger 1.100.000 km² de océano.

Alexis Rosenfeld/Getty Images: Las aguas de la Polinesia Francesa son ricas en biodiversidad y su nueva AMP tiene como objetivo proteger estas especies.

3. Recuperación forestal

Este año, Brasil fue el anfirtrión de la COP30, la primera conferencia global de la ONU sobre el clima que tuvo lugar en la selva amazónica, y convirtió a los bosques en una plataforma clave.

Las negociaciones de noviembre en Belém, Brasil, fueron apodadas la “COP del bosque”.

Aunque Brasil no estuvo a la altura del nombre, el país sí anunció planes para una “hoja de ruta” para implementar un compromiso previo de acabar con la deforestación para 2030.

Fue apoyada por más de 90 países, aunque existe fuera del texto formal de la cumbre y su estatus legal sigue siendo incierto.

Brasil también estableció una plataforma de financiación para proteger las áreas forestales existentes llamada Instalación Forestales Tropicales Permanentes (TFFF).

Su objetivo es garantizar que el mantenimiento de los bosques tropicales se valore más que su destrucción, con recompensas económicas para quienes hayan tomado medidas exitosas y verificadas para mantener sus bosques en funcionamiento.

Es un enfoque diferente al de muchos otros fondos forestales, que tienden a recompensar la reducción de emisiones en lugar de las áreas de bosque mantenidas. Su objetivo es de US$125.000 millones, aunque las promesas al fondo hasta ahora han alcanzado solo los US$6.700 millones.

Los datos oficiales de Brasil muestran que la deforestación en su parte del Amazonas cayó un 11% en los 12 meses previos a julio de 2025, hasta la tasa más baja en 11 años.

La deforestación también disminuyó en su delicado ecosistema del Cerrado, otro punto caliente de biodiversidad. De manera similar, la ONG independiente Imazon encontró que la tala forestal en la Amazonía brasileña fue un 43% menor en octubre de 2025 que en octubre de 2024.

A nivel mundial, las tasas anuales de deforestación fueron un 38% menores en el periodo 2015-25 en comparación con 1990-2000, según un informe de la ONU de 2025, con más de la mitad de los bosques ahora cubiertos por planes de gestión a largo plazo.

Unas 10,9 millones de hectáreas (26,9 millones de acres) siguen siendo despejadas a nivel mundial cada año, según indicó.

EPA/Shutterstock: Se produjeron protestas en la COP30 para exigir soluciones al cambio climático.

4. Un caso legal histórico

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), considerada el tribunal más alto del mundo, emitió este año una decisión histórica, que allanó el camino para que los países se demanden mutuamente por cambio climático.

Esta medida podría ayudar a las naciones gravemente afectadas por el cambio climático a emprender acciones legales contra los países contaminantes.

La sentencia no es vinculante para el tribunal en sí ni para los tribunales nacionales, pero los expertos afirman que las conclusiones de la CIJ tienen un peso significativo y podrían influir considerablemente en la forma en que se gestionan los casos climáticos en otros lugares.

5. Triunfos para la fauna

Varias especies en peligro de extinción experimentaron un regreso notable este año.

Antes cazadas por sus huevos y sus conchas decorativas, las tortugas verdes han sido rescatadas del borde de la extinción.

Sus poblaciones se recuperaron gracias a décadas de esfuerzos de conservación, desde la liberación de crías en las playas hasta la reducción de capturas accidentales en redes de pesca.

Este año, la especie pasó de clasificarse como “en peligro” a “de menor preocupación” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Florida, por su parte, vio una temporada récord de anidación de tortugas marinas, con más de 2.000 nidos de tortuga laúd.

Mientras tanto, India alberga ahora al 75% de los tigres del mundo, habiendo duplicado su población de tigres a más de 3.600 en poco más de una década.

AFP via Getty Images: Las tortugas verdes, que en el pasado fueron objeto de una intensa caza, han sido rescatadas del borde de la extinción.

6. Desarrollos indígenas

Este año, los pueblos indígenas fueron reconocidos formalmente a nivel de la ONU como líderes en la protección y gestión del planeta.

La parte final de la cumbre de biodiversidad COP16 de la ONU, celebrada en febrero, vio a los pueblos indígenas obtener una voz oficial en la toma de decisiones globales sobre conservación.

El acuerdo de un nuevo comité permanente consagró este derecho, reemplazando el estatus informal y simbólico de los pueblos indígenas en las conversaciones por algo duradero y formal.

Se hizo hincapié en la importancia del conocimiento ancestral que se llevó a la conferencia climática COP30 en Brasil. Aquí, las voces indígenas estuvieron representadas por su mayor delegación en la historia de la COP.

Las victorias durante la cumbre climática incluyeron la adopción de nuevos compromisos de financiación y para reconocer los derechos territoriales indígenas. Solo en Brasil se crearon 10 nuevos territorios indígenas.

Pero persisten preocupaciones de que las promesas no se traducirán en un cambio real y que las amenazas a muchas comunidades indígenas siguen en marcha.

Durante la conferencia, Survival International informó sobre la muerte violenta de un líder guaraní Kaiowá en el sur de Brasil.

