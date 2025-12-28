Adolescente hispana desaparece en Texas tras salir de su casa la madrugada de Navidad

Una adolescente de Texas reportada como desaparecida desde la madrugada del miércoles fue vista por última vez saliendo de su casa esa mañana, informaron funcionarios del condado de Bexar. La joven fue identificada como Camila Mendoza Olmos, de 19 años.

Según un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar, imágenes de video muestran a una persona que se cree es Olmos alrededor de las 7:00 am, revisando su vehículo en busca de un objeto no identificado frente a su residencia.

Salió a pie y dejó su vehículo en casa

Los investigadores indicaron que la joven habría salido de la vivienda a pie, ya que su automóvil permaneció en el lugar. De acuerdo con las autoridades, Olmos solo llevaba consigo las llaves del vehículo y posiblemente su licencia de conducir.

Su última ubicación conocida corresponde a la cuadra 11000 de Caspian Spring, en el noroeste del condado de Bexar.

Descripción y vestimenta

Al momento de su desaparición, Camila Mendoza Olmos vestía una sudadera con capucha azul bebé y negra, pantalones de pijama azul bebé y zapatos blancos, detalló la oficina del sheriff.

La madre de la joven señaló a las autoridades que Camila suele salir a caminar por las mañanas, pero se alarmó al notar que no regresó dentro de un tiempo razonable.

Llamado a la colaboración ciudadana

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la adolescente que se comunique con la Oficina del Sheriff del Condado de Bexar al (210) 335-6000 o con la Unidad de Personas Desaparecidas del BCSO a través del correo electrónico missingpersons@bexar.org

.

La investigación continúa en curso.

