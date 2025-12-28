Miami: el tiempo para hoy domingo 28 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 28 de diciembre indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 77 grados Fahrenheit (25ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 4% y se esperan cielos sin nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 5.59 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 6 y se prevén cielos sin nubes. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:06 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:39 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26ºC).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también incrementa la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

