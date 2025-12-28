Pronóstico del tiempo en Dallas, Texas para este domingo 28 de diciembre

Este domingo 28 de diciembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC). La probabilidad de lluvia será del 25% y se prevén cielos sin nubes. Por otro lado, se estiman ráfagas de viento de hasta 20.51 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 36 grados Fahrenheit (2ºC), con una probabilidad de precipitación del 6%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 21.75 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 1133 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:29 h y el crepúsculo será a las 17:29 h. Durante el día habrá 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén más nubes que claros..

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

