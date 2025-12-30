China lanza cohetes durante ejercicios en el estrecho de Taiwán

China lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán el martes, en el segundo día de sus maniobras militares dirigidas a simular un bloqueo de puertos y ataques a objetivos marítimos de la isla de gobierno autónomo.

Los dos días de ejercicios bélicos, denominados “Misión Justicia 2025”, comenzaron el martes con fuertes críticas de Taipéi, que los calificó como una “intimidación militar”.

China considera a Taiwán como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar la isla.

En Pingtan, una isla china cercana a Taiwán, periodistas observaron una andanada de cohetes que estallaron en el aire alrededor de las 09H00 (01H00 GMT), dejando estelas de humo blanco.

Al menos 10 cohetes fueron lanzados, provocando un estruendo que retumbaba por todo Pingtan mientras surcaban el cielo.

Turistas corrieron a unas estructuras de madera con vista al mar, sacando sus teléfonos móviles para grabar videos de los cohetes.

Poco después, el ejército chino anunció en un comunicado: “A las 09H00 del 30 de diciembre, las fuerzas terrestres del Comando de Teatro Oriental del ELP efectuó maniobras con fuego real de largo alcance en las aguas al norte de la isla de Taiwán y alcanzó el efecto deseado”.

Las maniobras chinas se dan luego de que Estados Unidos anunciara la venta de armas a Taiwán, y de declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que sugirió responder militarmente en caso de una agresión a Taiwán.

Pekín advirtió el lunes que las “fuerzas externas” que arman a Taipéi “empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente”, sin nombrar a ningún país.

El portavoz diplomático chino, Lin Jian, indicó que cualquier intento de frenar la unificación de China con Taiwán “está destinado al fracaso”.