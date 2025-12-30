Miami: pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 30 de diciembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 11% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 50 grados Fahrenheit (10ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 4 y se esperan nubes escasas. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:07 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:40 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 66 grados Fahrenheit (11 y 19ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que provoca que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

