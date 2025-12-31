El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 31 de diciembre indica que la temperatura alcanzará un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y tendremos cielos despejados, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 50 grados Fahrenheit (10ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 1 y se prevén cielos despejados. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:07 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:41 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 55 y los 68 grados Fahrenheit (13 y 20ºC). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

