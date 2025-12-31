Escándalo en Florida: despiden a casi una docena de bomberos por brutales novatadas contra un recluta de 19 años

Casi una docena de bomberos y paramédicos fueron despedidos y cuatro enfrentan cargos criminales tras un presunto episodio de novatadas violentas ocurrido en una estación del Departamento de Bomberos del Condado de Marion, en Florida.

La víctima, un bombero novato de 19 años, denunció que fue atacado el 26 de noviembre durante su segundo turno en la Estación 21, conocida internamente como la estación de la “amistad”. Según las autoridades, el incidente comenzó cuando varios compañeros intentaron obligarlo a desbloquear su teléfono celular para ver un video viral que había publicado en TikTok.

Golpes, desnudez forzada y ahogamiento simulado

El sheriff del condado de Marion, Billy Woods, explicó que el joven fue perseguido en el estacionamiento, derribado y despojado de su ropa. De acuerdo con la investigación, sus agresores utilizaron su propio cinturón para azotarlo repetidamente en la espalda, primero sobre la ropa y luego sobre la piel desnuda.

Posteriormente, el novato habría sido arrastrado por el suelo mientras uno de los involucrados utilizaba una botella de agua y una toalla para practicarle ahogamiento simulado en al menos tres ocasiones.

“La víctima dejó claro que esto había cruzado cualquier límite aceptable”, afirmó Woods durante una conferencia de prensa. “Aun así, lo llevaron a un extremo completamente inaceptable”.

Testimonios y cargos criminales

En declaraciones a los investigadores, el joven relató que gritó para que se detuvieran y que tuvo dificultades para respirar durante el ataque. Tras el incidente, abandonó la estación y aseguró que no regresaría a trabajar allí.

Cuatro empleados fueron acusados penalmente. Entre ellos figuran tres bomberos y una paramédica, quienes enfrentan cargos que incluyen secuestro, agresión y robo. Según las autoridades, una de las acusadas grabó el ataque con el teléfono del novato.

Despidos y revisión interna

En total, diez empleados —incluidos supervisores— fueron despedidos como resultado del caso. El jefe del Departamento de Bomberos del Condado de Marion, James Banta, calificó el incidente como una “perturbadora violación” de los valores de la institución.

“Lo ocurrido fue inaceptable e inexcusable”, afirmó Banta. “Estas personas perdieron su derecho a vestir el uniforme cuando pusieron en peligro y traicionaron a un compañero”.

El departamento revisa ahora si otros funcionarios conocían o presenciaron los hechos sin intervenir, mientras las investigaciones administrativas y penales continúan.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero