Ingesta de alcohol, intoxicaciones por alimentos e infecciones respiratorias en víspera al Año Nuevo

La Nochevieja en los servicios de urgencias experimenta un notable aumento en el número de pacientes. Accidentes de tráfico, intoxicaciones e infecciones respiratorias son algunas de las causas más comunes de las visitas en esta fecha.

Estos días, por la euforia y las celebraciones desmedidas causadas por los festejos, nos dejamos llevar por los impulsos, lo cual no es del todo adecuado y la “pagamos”, a veces, sumamente claro.

La primera afectada es la salud, ya sea por accidentes o ingestas inadecuadas.

“Generalmente, decimos, bueno, nos dará tiempo a comer las uvas y solemos traer una comida especial para hacer en el office un poco de celebración, pero casi nunca podemos”, señala Rosa Pérez, coordinadora de divulgación de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), al relatar a EFE Salud lo vivido en las salas hospitalarias.

Frecuentes causas de urgencias

Consumo de alcohol y accidentes. El abuso de alcohol durante las celebraciones de fin de año resulta en un incremento de accidentes de tráfico e intoxicaciones. Médicos advierten sobre el riesgo, especialmente entre los jóvenes.

Intoxicaciones alimentarias. Las intoxicaciones alimentarias son prevalentes debido a la manipulación inadecuada de los alimentos, especialmente sobras de las celebraciones anteriores. La educación sobre la correcta conservación de los alimentos es crucial para evitar estas situaciones.

Infecciones respiratorias. El contexto epidemias, como la gripe, aumenta las visitas por infecciones respiratorias en la Nochevieja. Los pacientes crónicos, que pueden descompensarse por los cambios en sus rutinas, requieren atención especial durante estas festividades.

Atragantamientos. Los atragantamientos por uvas son un riesgo significativo la noche del 31 de diciembre. Se recomienda tomar precauciones, como elegir uvas pequeñas y enseñar maniobras de desobstrucción. La prevención y la rápida actuación son esenciales para evitar complicaciones graves.

Consejos para no correr riesgos de salud

Para disfrutar de las celebraciones de fin de año de manera segura, sigue consejos prácticos centrados en la alimentación, el consumo de alcohol, la higiene y la actividad física. Estos hábitos ayudan a prevenir intoxicaciones, excesos y riesgos innecesarios.

Higiene y alimentos. Lava las manos, utensilios y alimentos antes de preparar comidas, y mantén los alimentos refrigerados para evitar su descomposición, especialmente mayonesas y ensaladas que solo se agreguen al momento de consumir. Evita dejar comidas a temperatura ambiente por más de 2 horas y no compartas vasos o cubiertos con otros.

Modera el alcohol. Come bien antes de beber, toma despacio y alterna con agua para limitar el consumo; nunca conduzcas si has bebido alcohol o tomas medicamentos. Usa vasos pequeños y opta por bebidas sin alcohol entre copas para reducir riesgo

Actividad y bienestar. Mantente activo con caminatas después de las comidas, especialmente al aire libre, y no te saltes comidas para controlar porciones. Quédate en casa si no te sientes bien, usa mascarilla en espacios cerrados y respeta distancias.

