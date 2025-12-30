Estos fueron los 10 avances médicos más destacados del 2025

El año 2025 se cierra como uno de los periodos más transformadores de la investigación médica contemporánea. Impulsada por la convergencia entre biotecnología avanzada, inteligencia artificial y medicina personalizada, la ciencia biomédica ha logrado hitos que apenas hace una década parecían propios de la ciencia ficción.

Desde la edición genética diseñada para un solo paciente hasta avances en la regeneración de tejidos que imitan a las salamandras, pasando por diagnósticos más tempranos del cáncer y nuevas estrategias contra el VIH, los progresos de este año anticipan un cambio estructural en cómo se previenen, diagnostican y tratan las enfermedades.

A pesar de un contexto marcado por recortes presupuestarios en varios países, la comunidad científica internacional ha demostrado una capacidad extraordinaria de innovación que redefine los límites de lo posible en medicina.

Edición genética personalizada

En febrero, el Hospital Infantil de Filadelfia realizó un hito sin precedentes: la primera terapia de edición genética CRISPR adaptada para un solo paciente, un bebé con un trastorno metabólico potencialmente mortal. Los médicos diseñaron un gen personalizado que fue entregado al hígado del bebé mediante nanopartículas lipídicas, permitiendo corregir el defecto genético.

El resultado fue extraordinario: se redujo significativamente la dependencia del niño de medicamentos y mejoró su calidad de vida. Para noviembre, la madre del bebé informó que había empezado a caminar y cumplía otros hitos del desarrollo. Este avance representa un salto cualitativo para la tecnología CRISPR-Cas9, cuyos desarrolladores ganaron el Premio Nobel en 2020, indicando que otros pacientes con trastornos genéticos podrían beneficiarse de esta tecnología en el futuro.

Interferir cáncer de páncreas antes que aparezca

Con una tasa de supervivencia inferior al 13%, el cáncer de páncreas es uno de los más letales. Los investigadores lograron un avance prometedor al descubrir que bloquear la proteína FGFR2, que acelera el crecimiento de las células cancerosas pancreáticas en fase inicial, evita que se vuelvan cancerosas en determinadas situaciones. Los estudios se realizaron en ratones de laboratorio y células humanas.

Lo más esperanzador es que ya existen medicamentos capaces de inhibir esta proteína, por lo que los investigadores planean probar este enfoque en personas de alto riesgo, especialmente aquellas con antecedentes familiares de la enfermedad. }

Regeneración en humanos

Uno de los campos más fascinantes del año fue la medicina regenerativa. Los científicos que estudian cómo las salamandras amputadas regeneran sus extremidades identificaron una enzima que ajusta los niveles de ácido retinoico, una molécula esencial para la regeneración. También identificaron un gen que controla el tamaño y el desarrollo de los apéndices.

Dado que los seres humanos poseen los mismos componentes moleculares, estos hallazgos ofrecen un esquema que algún día podría guiar la regeneración de extremidades en personas que se recuperan de lesiones traumáticas. Además, científicos de la Universidad de Harvard y el Instituto Gladstone lograron desarrollar parches cardíacos implantables y tejido ureteral funcional a partir de células madre humanas, acercando la posibilidad de reconstruir órganos y tejidos dañados.

Xenotrasplante: órganos de cerdo para humanos

El Massachusetts General Hospital logró trasplantar con éxito un hígado de cerdo modificado genéticamente a un paciente humano, quien sobrevivió 171 días con el órgano y demostró su funcionalidad. El paciente, un hombre de 71 años con enfermedad hepática causada por hepatitis B y cáncer de hígado, no podía recibir un hígado humano ni someterse a cirugía convencional.

Este resultado representa un paso crucial hacia el uso de órganos animales para aliviar la escasez de donantes humanos, un problema que afecta a miles de pacientes en listas de espera en todo el mundo.

Tratamientos sin hormonas para la menopausia

Dos nuevos tratamientos no hormonales para los sofocos moderados a intensos ofrecen ahora alivio a quienes antes no tenían opciones. La FDA estadounidense aprobó Lynkuet (elinzanetant) en octubre, que se une a Veozah (fezolinetant), aprobado dos años antes.

Estas pastillas diarias actúan sobre las neuronas reguladoras de la temperatura en el hipotálamo del cerebro, después de que los científicos descubrieran que estas células nerviosas son susceptibles a las fluctuaciones de estrógenos de la menopausia. La Agencia Europea del Medicamento también aprobó elinzanetant en diciembre, ampliando las opciones para millones de mujeres con contraindicaciones para la terapia hormonal tradicional.

Prevención del VIH: profilaxis de larga duración

La introducción de profilaxis preexposición (PrEP) de larga duración, con fármacos inyectables administrados solo dos veces al año, promete mejorar la adherencia y reducir significativamente la transmisión. Este avance supone un hito en la prevención del VIH, ya que anteriormente los pacientes debían tomar medicación diaria.

Paralelamente, nuevas investigaciones en vacunas contra el VIH están siendo impulsadas por modelos computacionales y herramientas de inteligencia artificial que permiten identificar dianas inmunológicas con mayor rapidez y precisión.

Vacunas ARNm más allá del COVID

Las vacunas que emplean tecnología de ARN mensajero, que se hicieron conocidas durante la pandemia, están ahora siendo probadas en cientos de ensayos clínicos contra la gripe, el VIH, enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. Instituciones como la OMS y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos siguieron de cerca los estudios, cuyos resultados preliminares muestran la capacidad de estas vacunas para inducir anticuerpos neutralizantes y mejorar la respuesta inmunitaria.

Además, pacientes con cáncer de pulmón y piel tratados con inmunoterapia respondieron mejor y vivieron más tiempo si habían recibido la vacuna de ARNm contra la COVID-19 antes de su tratamiento, sugiriendo que la activación del sistema inmune potencia otras terapias oncológicas.

Eficacia de la IA en el diagnóstico

Sistemas de IA han demostrado una alta precisión en el diagnóstico de patologías como cáncer de piel, tumores cerebrales, enfermedades cardiovasculares y afecciones pulmonares, integrándose progresivamente en la rutina hospitalaria. La IA puede analizar imágenes médicas como radiografías y resonancias para detectar cáncer, retinopatía diabética y alzhéimer con alta precisión.

Asimismo, plataformas de IA aplicadas al descubrimiento de fármacos han reducido drásticamente los tiempos de desarrollo, permitiendo identificar candidatos terapéuticos en semanas en lugar de años. La IA también destaca en medicina personalizada, adaptando tratamientos al perfil genético y al historial de cada paciente.

Pastilla para la apnea obstructiva del sueño a un tris

Tras un ensayo clínico tardío que mostrara resultados positivos, la primera píldora oral para la apnea obstructiva del sueño (AOS) podría estar disponible pronto, según la compañía farmacéutica Apnimed Inc.

El medicamento AD109 mostró “reducciones clínicamente significativas y estadísticamente significativas” en la obstrucción de las vías respiratorias después de 26 semanas, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

Atlas sin precedentes del cuerpo humano

Investigadores británicos lograron completar más de mil millones de exploraciones médicas de 100,000 voluntarios, creando un atlas sin precedentes del cuerpo humano.

Este biobanco masivo proporciona una base de datos invaluable para entender la variabilidad humana, identificar marcadores tempranos de enfermedades y desarrollar tratamientos más precisos.

También te puede interesar: