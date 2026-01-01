Abusos psicológicos y tortura: Así son las cárceles más extremas del mundo

Aislados del mundo exterior, sin posibilidad de fuga y en condiciones inhumanas. Así viven miles de reos alrededor del planeta en los centros penitenciarios más extremos del mundo. Estas cárceles no sólo son símbolo de castigo, sino también de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

De acuerdo con organismos como Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, muchas de estas cárceles no solo albergan a los criminales más peligrosos, sino que presentan niveles alarmantes de hacinamiento, tortura, falta de higiene y trabajo forzado.

Aunque algunas de estas instalaciones fueron construidas con fines de alta seguridad, se han convertido en ejemplos extremos de cómo la prisión puede cruzar la línea entre justicia y tortura.

Gitarama, Ruanda

Originalmente diseñada para 600 criminales, esta prisión alberga hasta 6,000 personas, incluyendo niños y mujeres con sus bebés, por lo que los reclusos tienen menos de 0.5 m² de espacio cada uno. Además, resulta imposible escapar de ella, ya que se ubica en el borde de la selva, rodeada por un campo minado.

Las condiciones son totalmente insalubres y carentes de instalaciones sanitarias básicas, lo que causa problemas sanitarios graves. Solo hay veinte baños para todos los presidiarios.

De acuerdo con Amnistía Internacional, las condiciones de la prisión son la causa de la muerte de al menos cuatro reclusos al día, debido a enfermedades como ébola, cólera o gangrena, septicemia, asfixia y desnutrición.

Ocasionalmente se sortean los alimentos de cada persona que muere, lo que agrava la tensión y enfrentamientos entre los reos, pues cada uno tiene solo una comida al día.

Incluso los guardias sufren traumas, tímpanos estallados o mordidas causadas por otros presos, además de deshidratación o disentería. Además, los cadáveres se agolpan durante toda la semana.

Diyarbakir, Turquía

En esta prisión, ubicada en el sureste de Turquía, los reos kurdos eran torturados y forzados a permanecer en baños de heces hasta que consumieran algo de la materia fecal, por lo que es considerada una de las más infames del mundo.

Estas sistemáticas violaciones de derechos humanos ocurrieron principalmente durante la década de 1980. Según la organización Memorialize Turkey, tras el golpe militar de 1980, el penal se convirtió en un centro de tortura institucionalizada, especialmente contra prisioneros kurdos.

Los métodos incluían golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y prácticas diseñadas para destruir la identidad cultural kurda, como obligarlos a cantar himnos nacionalistas turcos. Uno de los testimonios más impactantes documenta cómo los nuevos reclusos eran brutalmente golpeados por decenas de guardias y luego arrojados inconscientes en bañeras llenas de heces humanas.

Aunque con el tiempo algunas secciones de la prisión han sido convertidas en museo, organizaciones de derechos humanos advierten que la cultura de impunidad y maltrato aún persiste en partes del sistema penitenciario turco.

Gldani, Georgia

Ubicada en las afueras de Tiflis, capital de Georgia, es conocida por sus graves violaciones a los derechos humanos. Cuenta con celdas pequeñas, insalubres, con un trato brutal por parte del personal penitenciario, haciendo de Gldani uno de los centros carcelarios más extremos de todo el mundo.

En 2012, videos difundidos por la televisora TV9 revelaron abusos extremos dentro del penal como golpizas, tortura y violencia sexual contra los reclusos, incluido el caso de un preso sodomizado con una escoba por parte de los guardias.

Estas imágenes provocaron protestas masivas en el país y expusieron el trato inhumano que reciben los internos, especialmente en condiciones de hacinamiento, falta de alimentos, agua potable y atención médica adecuada.

A pesar de la atención internacional y las promesas de reformas, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que la violencia dentro del penal persiste.

