Los 10 eventos que marcaron la agenda política de América Latina en 2025

Este año fue un periodo de importantes cambios políticos en América Latina, marcado por oleadas electorales, crisis institucionales y una clara reconfiguración ideológica en varios países.

Las tendencias regionales incluyeron el avance de fuerzas conservadoras, debates sobre la democracia y la gobernabilidad, protestas sociales y profundas transiciones de liderazgo.

Por otro lado, la presión del presidente Donald Trump sobre América Latina se intensificó en 2025 con una estrategia de fuerza que combinó medidas diplomáticas, económicas y militares.

Washington endureció la política migratoria, condicionó ayudas y acuerdos comerciales y aumentó operaciones de seguridad en el Caribe y el Pacífico. En ese contexto, se registraron ataques a lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico y a redes de contrabando, así como decomisos de petroleros acusados de transportar crudo de manera ilegal para evadir sanciones.

Estas acciones buscaron reafirmar el control estadounidense, pero provocaron fuertes críticas regionales por violar la soberanía y escalar tensiones geopolíticas.

A continuación, se resumen los 10 eventos más relevantes que definieron la agenda política en la región durante el año:

1. Conflicto Petro–Trump: En 2025, la relación entre Colombia y Estados Unidos atravesó uno de sus momentos más tensos por el enfrentamiento abierto entre Gustavo Petro y Donald Trump. El mandatario colombiano cuestionó duramente la política antidrogas estadounidense, el enfoque militarizado de la seguridad regional y el trato a los migrantes latinoamericanos. Trump respondió con presiones diplomáticas, advertencias sobre cooperación en seguridad y la revisión de apoyos económicos. El choque trascendió lo bilateral y se convirtió en un símbolo del pulso ideológico regional: un gobierno progresista que buscó autonomía y justicia social frente a una Casa Blanca alineada con una agenda de mano dura. El conflicto reavivó el debate sobre soberanía, dependencia y el papel histórico de Estados Unidos en América Latina.

2. Jair Bolsonaro inicia su condena de 27 años de cárcel: El inicio de la condena de 27 años de prisión contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro marcó un hito histórico en 2025. La Justicia lo encontró culpable de liderar acciones para desconocer el resultado electoral y promover un intento golpista tras su derrota. Su condena estuvo rodeada de polémica internacional y fue abiertamente cuestionado por Donald Trump, quien lo defendió y calificó el fallo como una “caza de brujas” política. Trump acusó a la justicia brasileña de perseguir a líderes conservadores, mientras aliados de Bolsonaro denunciaron un uso político de los tribunales. Para amplios sectores en Brasil y la región, la sentencia representó un hito en la defensa democrática. El caso profundizó la polarización ideológica en América Latina.

3. Elección del Poder Judicial y la Generación Z en las calles de México: En 2025, México vivió un momento histórico con la elección popular del Poder Judicial, una reforma que transformó el equilibrio institucional del país. El proceso generó un intenso debate sobre la independencia de jueces y magistrados, así como sobre el riesgo de politización de la justicia. La iniciativa provocó movilizaciones sociales, especialmente de jóvenes, y dividió a la opinión pública. Para el gobierno fue un avance democrático; para críticos, una amenaza al Estado de derecho.

Por otro lado, la autodenominada “Generación Z” irrumpió con fuerza en las calles de México, encabezando protestas masivas en la supuesta defensa de la democracia y las instituciones. Jóvenes estudiantes, activistas y políticos de la vieja guardia de la oposición se movilizaron a través de redes sociales, y articularon un movimiento que marcó un nuevo ciclo del uso de la participación política juvenil.

4. Avance electoral de la derecha latinoamericana: Este año se consolidó el avance de la derecha en varias elecciones clave de América Latina. En Chile triunfó José Antonio Kast; en Argentina, el oficialismo de Javier Milei fortaleció su control político; en Ecuador, Daniel Noboa fue reelegido; en Bolivia, Rodrigo Paz puso fin al ciclo del MAS; y en Honduras ganó Nasry Asfura. Estos resultados reflejaron el cansancio social frente a crisis económicas, inseguridad y polarización. La nueva ola conservadora impulsó agendas de austeridad, liberalización económica y políticas de seguridad más duras. El giro ideológico reconfiguró alianzas regionales y marcó un nuevo equilibrio político en el continente.

5. María Corina Machado y el debate del Nobel de la Paz: La figura de María Corina Machado quedó en el centro de una fuerte polémica internacional tras el debate en torno al Premio Nobel de la Paz, impulsado políticamente por sectores conservadores y respaldado abiertamente por Donald Trump. Sus críticos señalaron que el reconocimiento respondió más a intereses geopolíticos que a un consenso humanitario, acusando una instrumentalización del Nobel contra el gobierno de Nicolás Maduro. El chavismo y aliados regionales denunciaron injerencia extranjera, mientras simpatizantes de Machado defendieron su liderazgo opositor. El episodio evidenció la creciente politización de los premios internacionales y la profundidad de la división venezolana.

6. Guerra comercial con México y Canadá bajo el T-MEC: La guerra comercial entre Estados Unidos, México y Canadá se intensificó en 2025 con nuevas disputas dentro del T-MEC. El gobierno de Trump impulsó aranceles selectivos, sanciones energéticas y presiones laborales, afectando especialmente a México. Canadá también enfrentó tensiones en sectores industriales estratégicos. La escalada proteccionista generó incertidumbre económica, afectó cadenas de suministro y debilitó la integración regional. Aunque el tratado se mantuvo vigente, quedó claro que el comercio norteamericano estuvo subordinado a intereses políticos internos, poniendo a prueba la estabilidad del bloque y el futuro del libre comercio en la región.

7. Plan de deportaciones masivas: El “Proyecto 2025” se convirtió en el eje del plan de deportaciones masivas impulsado por Donald Trump. La estrategia contempló detenciones a gran escala, expansión de centros de detención y mayor cooperación forzada con gobiernos latinoamericanos. Organismos de derechos humanos denunciaron violaciones legales y humanitarias, mientras países receptores alertaron sobre impactos sociales y económicos. El plan sembró temor en comunidades migrantes y provocó fricciones diplomáticas. Más allá de la política migratoria, el proyecto fue visto como una herramienta de control regional y presión geopolítica de Estados Unidos sobre América Latina.

8. Militarización de las costas y decomisos de petroleros: Estados Unidos intensificó la militarización de las costas latinoamericanas con operativos navales para combatir narcotráfico y comercio ilegal. Las acciones incluyeron ataques a lanchas rápidas y decomisos de petroleros acusados de transportar crudo para evadir sanciones, especialmente vinculados a Venezuela. Washington justificó la estrategia como defensa de la seguridad hemisférica, pero varios gobiernos denunciaron violaciones a la soberanía. La militarización elevó tensiones regionales y confirmó el uso del poder marítimo como instrumento político y económico en el Caribe y América Latina.

9. Aislamiento de Venezuela y tensiones con Nicolás Maduro: El aislamiento internacional de Venezuela se profundizó en 2025 con nuevas sanciones y restricciones diplomáticas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos y aliados endurecieron su postura ante denuncias de represión y falta de garantías democráticas. Caracas respondió acusando una estrategia de asfixia económica. El conflicto agravó la crisis humanitaria, limitó el comercio y reforzó alianzas del chavismo con potencias extrahemisféricas. Venezuela continuó siendo uno de los principales focos de tensión geopolítica en América Latina.

10. Cumbre de las Américas y COP30: Ambas reuniones marcaron en 2025 el esfuerzo regional por influir en la agenda global. Se discutieron democracia, migración, cambio climático y financiamiento verde. Brasil y los países amazónicos asumieron protagonismo en la COP30, exigiendo compromisos reales de las potencias. Sin embargo, las divisiones ideológicas y la presión estadounidense limitaron acuerdos sustanciales. Ambos foros reflejaron el contraste entre el enorme potencial ambiental de América Latina y sus dificultades para actuar de forma coordinada frente a los desafíos globales.

