Miami: el tiempo para hoy viernes 2 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 2 de enero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 1% y se esperan pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 5.59 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 55 grados Fahrenheit (13ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 1 y tendremos cielos despejados. Las ráfagas de viento serán de 4.35 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:42 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 75 grados Fahrenheit (17 y 24 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

