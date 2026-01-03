El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 3 de enero indica que la temperatura alcanzará un máximo de 75 grados Fahrenheit (24ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y habrá nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 63 grados Fahrenheit (17ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 5 y se prevén pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:43 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá cielos cubiertos con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 77 grados Fahrenheit (18 y 25ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.