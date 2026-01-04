Adolescente de 15 años es acusado como adulto por el asesinato de un conductor de Uber en Georgia

Un adolescente de 15 años fue acusado como adulto de asesinato luego de que un conductor de Uber fuera encontrado muerto a tiros la madrugada del 1 de enero en Lawrenceville, una comunidad suburbana ubicada a unos 30 kilómetros al noreste de Atlanta, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como César Tejada, de 58 años, residente de Grayson, Georgia, quien trabajaba como conductor de Uber al momento del crimen, según confirmó el Departamento de Policía de Lawrenceville. Tejada era esposo y padre de dos hijos.

La policía respondió alrededor de las 5:20 de la mañana a un reporte de una persona tendida en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Tejada con una herida de bala y lo declararon muerto en la escena.

Robo de vehículo y huida del sospechoso

De acuerdo con la investigación preliminar, Tejada recogió al sospechoso cerca de las 4:13 de la madrugada y lo trasladó hasta Groveland Parkway. Al llegar al destino, el pasajero salió del asiento trasero, le disparó al conductor y lo dejó abandonado en la carretera antes de huir con el vehículo.

Mediante el uso de tecnología de cámaras FLOCK y en coordinación con Uber, los detectives lograron rastrear el automóvil hasta el área donde se había iniciado el viaje.

Horas después, los oficiales detuvieron al sospechoso mientras caminaba cerca de su residencia. Fue identificado como Christian Simmons, de 15 años, quien ahora enfrenta cargos de asesinato como adulto. Inicialmente, la policía había reservado su identidad debido a su edad.

Reacción de Uber y avance de la investigación

En un comunicado, un portavoz de Uber expresó el pesar de la compañía por la muerte del conductor. “Lamentamos profundamente esta devastadora pérdida y enviamos nuestras condolencias a la familia del conductor en estos momentos tan difíciles”, señaló, al tiempo que confirmó la colaboración de la empresa con las autoridades.

Uber informó además que la cuenta del pasajero vinculada al incidente fue bloqueada de manera permanente y destacó que la plataforma cuenta con funciones de seguridad como seguimiento por GPS, botón de emergencia y verificación de pasajeros.

La policía de Lawrenceville reiteró sus condolencias a la familia de César Tejada y señaló que la investigación continúa abierta. Las autoridades solicitaron a cualquier persona que tenga información relevante sobre el caso que se comunique con el departamento policial.

