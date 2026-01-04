Pronóstico del tiempo en Miami para este domingo 4 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 4 de enero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y tendremos cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 63 grados Fahrenheit (17ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 12 y se prevén pocas nubes. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:43 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 77 grados Fahrenheit (19 y 25ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 6%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

