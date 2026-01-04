Trump advierte a Delcy Rodríguez de que si no actúa bien acabará peor que Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la presión sobre Venezuela al lanzar una dura advertencia directa contra Delcy Rodríguez, que eleva la tensión regional a niveles sin precedentes, al asegurar que la presidenta interina enfrentará consecuencias mucho más severas que su predecesor, Nicolás Maduro, si no se alinea con los intereses de Washington.

“Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”, sentenció el mandatario en una entrevista telefónica con la revista The Atlantic. Las palabras de Trump resuenan con fuerza apenas 24 horas después de que fuerzas especiales de EE.UU. capturaran a Maduro en Caracas y lo trasladaran a una prisión federal en Nueva York.

Un mensaje contradictorio desde la Casa Blanca

Aunque el sábado Trump mostró un tono más conciliador, calificando a Rodríguez como la “interlocutora válida” para una transición, incluso aseguró que la dirigente chavista estaba “esencialmente dispuesta” a hacer lo que Estados Unidos considera necesario para “hacer Venezuela grande de nuevo”, pero su paciencia parece haberse agotado ante la retórica desafiante de la funcionaria, quien calificó la extracción de Maduro como un “secuestro ilegal”.

En esa misma comparecencia, el mandatario fue más allá al afirmar que Washington estaba dispuesto a gobernar el país sudamericano “el tiempo que fuera necesario” tras la captura de Maduro, y defendió abiertamente la idea de una reconstrucción política y económica.

A pesar de su histórica reticencia al intervencionismo extranjero bajo el lema de “America First”, Trump defendió la incursión militar alegando que la situación en el país sudamericano era insostenible. “Reconstruir allí y cambiar el régimen, como lo quieras llamar, es mejor que lo que tenemos ahora; no podía ser peor”, afirmó, describiendo a Venezuela como un “país fallido” y un “desastre en todos los aspectos”.

Trump también rechazó cualquier comparación con la invasión de Irak en 2003. “Yo no fui responsable de Irak. Eso fue Bush. Nunca debimos haber entrado allí, eso fue el comienzo del desastre de Oriente Medio”, sostuvo, marcando distancia de las intervenciones militares del pasado.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Rubio abre la puerta al diálogo, pero con condiciones

Las advertencias de Trump coincidieron con declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien aseguró que Estados Unidos podría trabajar mejor con Delcy Rodríguez que con Nicolás Maduro. En entrevistas con medios estadounidenses, Rubio afirmó que el exmandatario venezolano rompió todos los acuerdos alcanzados con Washington y nunca fue un socio confiable.

“Él (Maduro) no es una persona que alguna vez haya cumplido ninguno de los acuerdos que hizo; se burló de la Administración Biden”, fustigó Rubio. El jefe de la diplomacia estadounidense enfatizó que Washington está listo para colaborar con el liderazgo actual en Caracas, siempre y cuando tomen las “decisiones adecuadas”.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, Washington juzgará al nuevo liderazgo venezolano por sus acciones, no por sus discursos.

Rubio insistió en que los objetivos de Estados Unidos pasan por frenar el narcotráfico, evitar la expansión de pandillas hacia territorio estadounidense y garantizar que la industria petrolera venezolana beneficie a su población y no a adversarios de Washington. También aclaró que EE.UU. no mantiene tropas en suelo venezolano y que la operación para capturar a Maduro duró solo unas horas.

Caracas responde con desafío y tensión creciente

Desde Caracas, Delcy Rodríguez reaccionó con dureza a la operación estadounidense, calificándola de “secuestro ilegal e ilegítimo” y asegurando que Venezuela no será “colonia de nadie”. En un mensaje cargado de tono nacionalista, defendió a Maduro como el único líder legítimo del país y afirmó que el gobierno está listo para proteger sus recursos naturales.

El Tribunal Supremo venezolano confirmó a Rodríguez como presidenta encargada por la “ausencia temporal” de Maduro, una decisión respaldada públicamente por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Mientras tanto, Trump advirtió que está preparado para una segunda oleada de acciones contra Venezuela si no hay cooperación, lo que mantiene al país al borde de una nueva escalada de tensiones con Estados Unidos.

