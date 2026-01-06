La venta de Warner Brothers podría – o no- escribir un nuevo capítulo para los consumidores

Hace apenas unos años, la rápida proliferación de servicios de vídeo en streaming empezaba a abrir una nueva frontera para los consumidores —y con ello, mayores oportunidades para los latinos estadounidenses y otras poblaciones subrepresentadas, tanto delante como detrás de las cámaras.

“Una oleada de nuevos servicios y la carrera por obtener suscriptores han dado lugar a una diversidad, calidad y valor sin precedentes para los consumidores de medios”, señalaba un artículo de Yale Insights en el 2022.

Hoy, ese impulso se ha estancado. Incluso cuando más usuarios —y más diversos— desconectan los servicios de televisión por cable tradicionales, la consolidación está reduciendo drásticamente las opciones de los consumidores y desplazando lo que alguna vez fue una incipiente representación de las voces latinas en la industria del entretenimiento en los Estados Unidos.

La venta de Warner Brothers Discovery podría cerrar aún más la puerta a los consumidores, o ayudar a revitalizar un panorama competitivo, dependiendo de quién lo compre. Esta es una de las muchas razones por las que los reguladores antimonopolio deben considerar el impacto que cada comprador potencial tendría en los usuarios.

Los latinos estadounidenses son una audiencia importante y en crecimiento. Casi el 56 por ciento de los consumidores hispanos acceden a los medios a través de servicios de streaming, unos 10 puntos más que los usuarios en general a nivel nacional. Representan casi una cuarta parte de los suscriptores de streaming y ventas de taquilla en EE. UU. y, en promedio, gastan más per cápita en cine y entretenimiento que cualquier otro grupo racial.

Los mercados competitivos tienen un historial sin igual a la hora de ofrecer a los consumidores lo que desean. La pandemia aceleró el cambio hacia el contenido en streaming, y la rápida respuesta de los estudios para satisfacer la demanda generó una abundancia de opciones para los espectadores, lo que, a su vez, abrió nuevas oportunidades para latinos, mujeres y minorías históricamente ignoradas por Hollywood.

En el 2022, Nielsen informó que el 95 por ciento de los estadounidenses estaba satisfecho con su experiencia de streaming y que el 93 por ciento planeaba ampliar o mantener sus planes actuales. Ese auge se tradujo en un mayor acceso para las comunidades subrepresentadas, que “lograron avances en todos los ámbitos laborales del cine”, según un informe anual de la UCLA.

Esos avances se están reduciendo rápidamente, tanto para los consumidores como para los creadores.

Una encuesta de Nielsen en noviembre reveló que casi la mitad de los usuarios de streaming están dispuestos a cancelar su servicio. Solo el uno por ciento de los principales programas de streaming de este año fueron creados por latinos en los Estados Unidos. Solo el tres por ciento de los papeles principales y el cinco por ciento de los papeles coprotagonistas fueron interpretados por actores latinos estadounidenses, una infrarrepresentación que cuesta a la industria del entretenimiento hasta $18,000 millones de dólares cada año.

Con dos compradores muy diferentes en competencia, la venta de Warner Brothers determinará si las “guerras del streaming” siguen siendo competitivas —y así impulsarán programas creados por y para los latinos en los Estados Unidos y otras comunidades desfavorecidas— o si la monopolización relegará aún más a estos grupos a un segundo plano.

Este mes Warner Brothers anunció que aceptó una oferta de Netflix, el mayor proveedor de vídeo bajo demanda por suscripción. El acuerdo daría a la mayor plataforma de streaming del mundo —cuya escasez de contenido centrado en los latinos estadounidenses provocó reclamos de que Netflix “nos dio la espalda”— con un control sin igual sobre los consumidores.

La adquisición de los 189 millones de suscriptores de HBO Max de Warner Brothers elevaría la base de usuarios de Netflix a más de 400 millones, aproximadamente un 50 % más que los 315 millones de Amazon Prime Video. Ese tipo de control del mercado, sin importar quién lo tenga, daría una enorme libertad para dictar el contenido e inflar los precios.

En cambio, Warner Brothers tiene una oferta (varias, de hecho) de Paramount-Skydance que establecería a la entidad resultante como un competidor viable para Netflix y los otros titanes de la industria. Una fusión de Warner Brothers y Paramount posicionaría a la empresa con una base de usuarios lo suficientemente grande para mantenerse al día con los líderes del sector, creando un campo más competitivo y obligando a todas las plataformas a ofrecer mejores productos y servicios para atraer y retener usuarios.

Bajo la dirección de David Ellison, Paramount es uno de los pocos estudios que invierte una gran cantidad de dinero en Hollywood—el tipo de inversión que crea oportunidades no solo en producción, sino también en el futuro, en cines, promoción y la multitud de negocios que dependen del cine y la televisión.

La oferta de Paramount también tiene un camino más claro hacia la aprobación porque promete fortalecer la competencia. Tanto la administración de Biden como la de Trump han utilizado una cuota de mercado del 30 por ciento como umbral para la regulación antimonopolio, que Netflix casi con toda seguridad infringe. El propio presidente Trump ha dicho que la parte del mercado que Netflix obtendría “podría ser un problema.” Estas objeciones también están ahora bajo escrutinio directo del Congreso, ya que esta semana el Comité Judicial de la Cámara de Representantes realizará una audiencia sobre la propuesta de fusión.

La competencia es el gran motor de mejores productos y servicios, que mejoran la experiencia del consumidor. La venta de Warner Brothers determinará si Hollywood sigue siendo un lugar donde la competencia puede prosperar—y con ella, las oportunidades para comunidades subrepresentadas—o si una mayor consolidación oscurecerá el horizonte tanto para los consumidores como para los creadores.

La oferta de Paramount representa una victoria para los consumidores, impulsada por el mercado. Los estadounidenses deberían esperar que Warner Brothers le dé la consideración que merece.

(*) Rosa Mendoza es presidenta y directora ejecutiva de ALLvanza, una organización no partidista sin fines de lucro que aboga por todos los estadounidenses, especialmente por la juventud.