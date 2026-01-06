Mexicana Renata Zarazúa arranca el año con el pie derecho al vencer a Sloane Stephens en Auckland

La mexicana Renata Zarazúa logró un meritorio triunfo, el primero del 2026, en el torneo de Auckland, Nueva Zelanda, al imponerse en tres sets a la estadounidense Sloane Stephens por 7-5, 4-6 y 6-2, resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda del certamen.

El duelo fue uno de los más atractivos de la jornada, con una Zarazúa sólida desde el fondo de la cancha y capaz de resistir la presión de una rival con experiencia en las grandes citas del tenis mundial.

Segundo triunfo de Zarazúa ante una campeona de Grand Slam

Con esta victoria, Renata Zarazúa consiguió su segundo triunfo ante una campeona de Grand Slam, luego de haber derrotado a Madison Keys en agosto pasado sobre tierra batida. En esta ocasión, la víctima fue Sloane Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos 2017.

Además, fue la segunda vez que la mexicana se impone a Stephens, ya que el antecedente previo se dio en Acapulco 2020, confirmando que Zarazúa sabe competir ante rivales de alto calibre.

Un partido exigente que se resolvió en tres sets

El encuentro se extendió por dos horas y media, tiempo en el que Zarazúa logró contener la reacción de la estadounidense, quien elevó su nivel en el segundo parcial para igualar el marcador.

Sin embargo, en el set definitivo, la tenista mexicana, ubicada en el puesto 77 del ranking WTA, mostró mayor consistencia, precisión y fortaleza mental para cerrar el partido con autoridad y asegurar su lugar en la siguiente ronda del torneo.

Próximo reto: Xinyu Wang en la segunda ronda

En la segunda ronda del torneo de Auckland, Renata Zarazúa se medirá ante la china Xinyu Wang, séptima favorita del certamen, quien avanzó tras remontar a la estadounidense Caty McNally con parciales de 2-6, 6-3 y 7-5.

El duelo representa una nueva prueba para Zarazúa, que busca consolidar su buen inicio de temporada y sumar puntos clave en el ranking WTA, en un año que inicia con resultados alentadores para el tenis mexicano.

