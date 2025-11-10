Renata Zarazúa se corona campeona del Abierto de Austin en un gran 2025

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó campeona del WTA 125 de Austin este domingo luego de derrotar a la canadiense Marina Stakusic por un parcial de 6-4, 3-6 y 6-3.

Zarazúa se mostró fuerte en el primer set con su saque y logró quedarse con el primer parcial. Stakusic se recuperó en el segundo y logró igualar a un partido que llegó al tercer y definitivo set.

La mexicana comenzó el tercer set de buena forma con un 5-0 consecutivo, pero la canadiense no se rindió y logró ganar tres games consecutivos para poner el marcador 5-3.

Pero Zarazúa logró cerrar y llevarse el torneo WTA 125 de Austin que sigue marcando un gran 2025 para la tenista mexicana.

¡Actualizamos el ranking de la WTA!📉📈



Entre las iberoamericanas, se destaca otro gran ascenso de Renata Zarazúa, tras ganar el WTA 125 de Austin. 🏆🇲🇽#WTA #WTARanking I @RenataZarazuaOf pic.twitter.com/KQWZ13MCoO — ITFTennis_es (@ITFTennis_es) November 10, 2025

Renata Zarazúa y su gran 2025

La tenista ha tenido un gran 2025 que corona con el Abierto de Austin, que tiene un premio de $115,000 dólares.

Renata Zarazúa alcanzó la final del W100 de Madrid y conquistó el título del W100 de Macon, Georgia (Estados Unidos).

El próximo reto de Renata Zarazúa serán los playoffs de la Copa Billie Jean King en Monterrey, México, del 14 al 16 de noviembre.

En este torneo, el equipo de México enfrentará a Canadá —posible revancha de Zarazúa contra Stakusic— y a Dinamarca.

La mexicana quedó ubicada en el puesto número 70 del ránking de la WTA y ha acumulado $883,025 dólares en este año.

Este año también logró sorprender en el US Open con una victoria en primera ronda ante Madison Keys, la número seis del mundo.

Djokovic se baja de las finales de ATP

El serbio Novak Djokovic renunció este sábado, inmediatamente después de proclamarse campeón en Atenas, a participar en las Finales ATP 2025 de Turín.

Será, por tanto, el italiano Lorenzo Musetti, precisamente su víctima en la final de Atenas, el que ocupe su puesto, al ser el primer reserva, en el grupo Jimmy Connors en el que está también el español Carlos Alcaraz.

