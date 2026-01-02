Venus Williams jugará el Australian Open 2026

La historia del tenis femenino sumará un nuevo capítulo en enero de 2026. Venus Williams, una de las figuras más influyentes del deporte en las últimas décadas, volverá a competir en el Abierto de Australia luego de recibir la octava y última invitación al cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada, que se disputará del 18 de enero al 1 de febrero. A sus 45 años, la estadounidense regresará a Melbourne por primera vez desde 2021.

Con esta participación, Williams se convertirá en la mujer de mayor edad en jugar el Abierto de Australia, superando el récord que ostentaba la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando cayó en la primera ronda de la edición 2015. El regreso de Venus no solo tiene un fuerte valor simbólico, sino que también resalta la longevidad de una carrera marcada por la constancia, los títulos y el impacto dentro y fuera de la cancha.

“Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano. He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera”, dijo Williams tras conocer la invitación, dejando en claro el vínculo especial que mantiene con este torneo.

Un legado imborrable en Melbourne y en el tenis mundial

Venus Williams fue finalista individual del Abierto de Australia en dos ocasiones, en 2003 y 2017, y su recorrido en Melbourne incluye además una semifinal en 2001 y seis apariciones en cuartos de final. Su balance histórico en el torneo es de 54 victorias y 21 derrotas, una muestra de la regularidad que mantuvo durante años en una de las superficies más exigentes del circuito.

Más allá del singles, también dejó una huella profunda en las modalidades por parejas. Fue cuatro veces campeona de dobles femeninos junto a su hermana Serena, en las ediciones de 2001, 2003, 2009 y 2010. Además, conquistó el título de dobles mixtos en 1998 junto a Justin Gimelstob, ampliando aún más su palmarés en Australia.

Su carrera, sin embargo, trasciende este torneo. Venus cuenta con cinco títulos de Wimbledon y dos del Abierto de Estados Unidos, además de haber sido una figura clave en la evolución del tenis femenino moderno, tanto en lo deportivo como en lo institucional.

El reconocimiento a su trayectoria también llegó desde la organización del torneo. “Venus es una auténtica leyenda y pionera de nuestro deporte; es una inspiración para todos nosotros. Estoy encantado de volver a verla en la cancha tanto en el Hobart International como en el Abierto de Australia”, expresó Craig Tiley, director del Abierto de Australia.

Como parte de su preparación, Williams competirá previamente en el torneo de Auckland, en Nueva Zelanda, que se celebrará del 5 al 11 de enero. Junto a ella, las otras invitaciones al cuadro principal fueron otorgadas a la estadounidense Elizabeth Mandlik, la kazaja Zarina Diyas, la francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga y las australianas Emerson Jones, Priscilla Hon, Talia Gibson y Taylah Preston.



Sigue leyendo:

· ¿Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz tras llevarse dos Grand Slams en 2025?

· Muere Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis italiano

· Serena Williams descarta volver al tenis, pese a rumores