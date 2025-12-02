Serena Williams descarta volver al tenis, pese a rumores

La vuelta de Serena Williams volvió a encenderse en redes y medios este martes, luego de que se conociera que la exjugadora había sido reinscrita en el grupo de control antidopaje del tenis. El dato llamó inmediatamente la atención, ya que las reglas del deporte obligan a cualquier atleta retirado a presentarse durante seis meses a pruebas fuera de competición antes de poder jugar un torneo sancionado.

Ese simple movimiento administrativo desató especulaciones sobre un posible regreso, tres años después de su salida del circuito.

Sin embargo, la propia Williams no tardó en frenar la conversación. A través de una publicación en X, la ganadora de 23 títulos de Grand Slam fue contundente: “¡Dios mío, no voy a volver! ¡Este incendio es una locura!”. Su mensaje frenó la ola de teorías, aunque no ofreció detalles sobre el motivo de su reincorporación al sistema antidopaje.

Rumores, reglas y un proceso estándar

Williams disputó su último partido profesional el 2 de septiembre de 2022, cuando cayó ante la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del US Open. Apenas un día después, notificó oficialmente su retiro a la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), lo que la excluyó de los controles antidopaje regulares. Por eso, la confirmación del regreso de su nombre al registro llamó la atención incluso dentro de los organismos oficiales.

Un portavoz de la ITIA confirmó a Los Angeles Times que Williams volvió al grupo de pruebas de la agencia. Como establece la normativa, “los jugadores retirados no pueden regresar a eventos oficiales a menos que se hayan presentado para realizar pruebas fuera de competición durante al menos seis meses antes del evento en cuestión”. Ese requisito generó la sensación de que algo podría estar preparándose, aunque nada de eso fue confirmado por la extenista.

Tampoco hubo explicaciones adicionales por parte de su equipo.

Lo cierto es que, aunque nunca quiso usar la palabra “retiro”, Williams fue clara sobre su rumbo cuando publicó en Vogue en 2022 su decisión de alejarse del tenis. “Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo sea evolución”, expresó entonces. “Estoy aquí para decirles que estoy evolucionando, alejándome del tenis, hacia otras cosas que son importantes para mí”.

Su hermana mayor, Venus Williams, también ha sido parte del debate. La siete veces campeona de Grand Slam volvió al circuito este año tras un largo descanso, y durante el US Open comentó que Serena la estaba “entrenando a distancia” mientras competía en dobles con Leylah Fernández. Esa frase, sumada al reciente movimiento en el registro antidopaje, contribuyó al clima de rumores que Serena buscó disipar con un solo mensaje.



