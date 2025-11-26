Rafael Nadal abrirá su primera academia de tenis en Sudamérica

El extenista español Rafa Nadal dará un nuevo paso en la expansión global de su proyecto formativo con la apertura, a finales de 2028, de su primera academia en Sudamérica. El centro, ubicado en Porto Belo (Santa Catarina), se unirá a los ya instalados en Kuwait, República Dominicana, México, Grecia, Marbella, Hong Kong y Egipto, según confirmó este miércoles la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Con esta inauguración, Brasil se convertirá en la tercera sede latinoamericana del proyecto, después de los complejos en República Dominicana y México. El nuevo Rafa Nadal Tennis Center apuntará a convertirse en referencia regional con unas instalaciones que incluirán 17 pistas de tenis: nueve al aire libre, siete cubiertas y una cancha central. Habrá combinaciones de tierra batida y pista rápida, una apuesta pensada para potenciar el desarrollo técnico de los jugadores.

El tenis será solo una parte del ambicioso All Resort Club Residence, iniciativa del Grupo All Wert. La idea es transformar la zona en uno de los polos deportivos y recreativos más completos del país. El recinto también contará con ocho pistas adicionales de tenis, un gimnasio, un campo de golf iluminado, una playa artificial con piscina de olas, campos de fútbol, tres hoteles y una comunidad residencial que superará los 12.000 habitantes.

Nadal se mostró entusiasmado con este nuevo paso en la expansión internacional del proyecto y celebró “que la expansión internacional llegue a Sudamérica, porque en Brasil hay mucha pasión por el deporte“, afirmó. También aseguró estar convencido del “éxito del proyecto”.

Este anuncio llega en un momento en que el tenis crece con fuerza en Brasil. Según los promotores del proyecto, la apertura del centro en Porto Belo coincide con un incremento en la demanda de instalaciones deportivas y de alto rendimiento en el país, especialmente en estados fuera de los polos tradicionales como São Paulo, lo que podría ayudar a descentralizar el acceso a la formación — y acercar el tenis de alto nivel a nuevas regiones.

Además, la apuesta de la Rafa Nadal Academy by Movistar por combinar tenis de alto rendimiento con turismo, alojamiento y servicios de ocio no es nueva: en sus sedes actuales, ofrecen programas de entrenamiento para jóvenes y adultos, con alojamiento, gimnasio y otros servicios integrados, lo que les permite recibir a deportistas y turistas por igual. Este modelo ha demostrado ser exitoso y rentable: permite atraer tanto a quienes buscan formación deportiva como a quienes desean vacacionar sin perder la práctica del tenis, una fórmula que ahora buscarán replicar en Brasil.

