Muere en prisión exjefe de la CIA acusado de venderle secretos a Moscú

Aldrich Ames, exagente de la CIA que se convirtió en agente ruso, falleció en una prisión federal de Maryland a los 84 años, según un portavoz de la Oficina de Prisiones.

De acuerdo con ABC News, Ames era el jefe de la división de inteligencia de la CIA y tenía acceso a algunos de los secretos más dañinos del país.

Según el FBI, era uno de los pocos que tenía acceso a información sobre el programa soviético de Estados Unidos y se reunió en múltiples ocasiones con miembros de la KGB.

Lo hizo primero cuando estaba destinado en Colombia, y luego en Roma y Washington, D.C., donde proporcionó información confidencial a los rusos.

Cumplía cadena perpetua

“Por razones de seguridad y privacidad, nuestra oficina no comparte detalles sobre la causa de la muerte de ningún individuo”, declaró la Oficina de Prisiones en un comunicado. “La causa oficial de la muerte la determina el médico forense y no la Oficina de Prisiones”.

Al momento de su arresto, Ames tenía 31 años y, según el FBI, había estado espiando para los rusos desde 1985.

En ese año, Ames contactó a los soviéticos y les ofreció información sobre las operaciones de la CIA contra objetivos soviéticos por 50,000 dólares.

Con el tiempo, Ames entregó al KGB una enorme colección de documentos que proporcionaban información sobre importantes casos que la CIA y el FBI estaban desarrollando contra los soviéticos, incluyendo una lista de agentes dobles soviéticos, a cambio de cientos de miles de dólares.

Se cree que la lista de Ames condujo al arresto o ejecución de hasta 10 agentes soviéticos de la CIA, según informó anteriormente ABC News.

Para agosto de 1991, una unidad conjunta de la CIA y el FBI estaba reduciendo la lista de empleados de la CIA que tuvieron acceso a los ataques de 1985 contra los agentes soviéticos de la CIA, entre los que se encontraba Ames.

Antes de su arresto, el FBI afirmó haber llevado a cabo una intensa vigilancia física y electrónica de Ames durante una investigación de 10 meses. Fue arrestado por espionaje en febrero de 1994, junto con su esposa, Rosario Ames, quien lo había ayudado e instigado en sus actividades de espionaje, según informó la agencia.

Ames fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que su esposa fue condenada a 63 meses de prisión.

