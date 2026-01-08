Operación Cisne Negro: A 10 años de la última captura del Chapo Guzmán

“Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”.

Ese fue el mensaje en redes sociales con el que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la tercera y última captura del Chapo Guzmán, registrada el 8 de enero de 2016.

Seis meses antes, el 11 de julio de 2015, el líder del Cártel de Sinaloa se había fugado del penal de máxima seguridad “El Altiplano” por un túnel, desde el baño de su celda hasta un terreno cercano al lugar.

Sin embargo, el gusto le duró poco, pues mediante una operación llamada “Cisne Negro” implementada por las Fuerzas Especiales de la Armada de México, se logró la captura en la ciudad de Los Mochis, siendo este lugar el último que El Chapo vio en libertad.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el operativo inició en octubre de 2015, fecha en que Joaquín Guzmán fue localizado en un rancho en Pueblo Nuevo, Durango, donde intentaron capturarlo, pero evadió a las autoridades al huir por una cañada.

Junto al Chapo escaparon dos mujeres y una niña, por lo que las autoridades, quienes lo ubicaron desde un helicóptero, decidieron no disparar en su contra.

Intentó fugarse una vez más

Pero a principios de 2016 el líder criminal fue ubicado en un domicilio de Los Mochis, Sinaloa, donde elementos de la Marina montaron un operativo para su detención, el cual se puso en marcha la madrugada del 8 de enero.

En el intento de captura, cinco delincuentes que custodiaban al narcotraficante murieron y un elemento de las fuerzas federales resultó herido, además de que otros seis fueron detenidos.

El Chapo escapó por la red pluvial junto con su jefe de seguridad, Iván Gastelum, alias “El Cholo”. Ambos salieron a la ciudad por una alcantarilla y robaron un auto para poder escapar, mismo que fue localizado por las autoridades en la carretera Los Mochis-Navojoa, donde Guzmán finalmente fue detenido.

Esta vez los túneles que diseñaba para huir de las prisiones y cruzar droga a Estados Unidos no fueron suficientes ni dieron el resultado esperado.

Tras su captura, se inició un proceso de extradición hacia Estados Unidos, el cual se concretó el 20 de enero de 2017. El juicio inició en noviembre de 2018 y terminó en febrero de 2019.

Finalmente, en julio de 2019, el Chapo fue condenado a cadena perpetua por un jurado en Nueva York y trasladado al penal de máxima seguridad ADX Florence, ubicado en Colorado, Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– Se alarga el proceso de Ovidio Guzmán y aplazan su audiencia hasta julio.

– Hijo del “Chapo Guzmán” habría entregado a su suegro y a su cuñado por presunta filtración de fotografías.