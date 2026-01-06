Se alarga el proceso de Ovidio Guzmán y aplazan su audiencia hasta julio

Este 9 de enero estaba programada la audiencia intermedia de Ovidio Guzmán, día en que conocería la fecha en la que le dictarían sentencia, sin embargo, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán deberá esperar unos meses más.

Y es que la jueza Sharon Johnson Coleman, del distrito norte de Illinois y encargada del caso, reprogramó la audiencia para el 10 de julio, sin ofrecer explicación sobre ese cambio.

Coleman dictará su veredicto con base en la cooperación que Ovidio Guzmán haya ofrecido a la justicia de Estados Unidos conforme al acuerdo alcanzado. El acusado busca evitar la cadena perpetua, tal como se le impuso a su padre.

🚨 APLAZAN AUDIENCIA DE OVIDIO GUZMÁN



La comparecencia judicial de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, fue reprogramada del 9 de enero al 10 de julio, como parte del proceso de sentencia que enfrenta en Estados Unidos.



‼️ El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán se declaró culpable en… pic.twitter.com/yqnjY6iAdl — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) January 5, 2026

Como parte del acuerdo con la fiscalía, el miembro de Los Chapitos aceptó que contribuyó a la producción y tráfico de cantidades de cocaína, heroína, metanfetaminas, mariguana y fentanilo.

Los fiscales sostuvieron que Ovidio Guzmán y sus hermanos, Iván Archivaldo, Joaquín y Jesús Alfredo se hicieron cargo de las actividades del cártel de Sinaloa cuando “El Chapo” fue encarcelado en Estados Unidos y que se encargaron de reorganizar al cártel mediante la venta de fentanilo.

El criminal también conocido como “El Ratón”, se convirtió en el primer hijo del Chapo en declararse culpable en ese país. Se comprometió a brindar información sustancial sobre su organización y facciones, además de acordar pagar al gobierno cerca de 80 millones de dólares en propiedades y otros activos como parte del acuerdo de culpabilidad.

Ovidio fue detenido en enero de 2023, en un segundo intento del gobierno mexicano por capturarlo. En septiembre de ese año, fue extraditado a Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– Joaquín Guzmán López entregará 80 millones de dólares a EE.UU. como parte de su acuerdo.

– Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, acepta declararse culpable de narcotráfico en EE.UU.