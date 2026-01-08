Pandillero mata a un perro policía antes de caer abatido durante operativo en California

Nuevas imágenes difundidas esta semana por el Departamento de Policía de Burbank, en California, capturan el dramático momento en que Spike, un perro policía K-9, fue mortalmente herido a tiros durante un operativo que se extendió por varias horas a lo largo de la Interestatal 5.

El material, grabado por cámaras corporales de los agentes, muestra cómo Spike fue enviado a una zona densamente cubierta de vegetación para localizar a José Domingo Ayala Alas, de 37 años, luego de que este huyera a pie tras una parada de tráfico ocurrida el 22 de noviembre, alrededor de las 6:40 de la tarde.

Poco después de ingresar al área, se escuchan disparos. El perro regresa gravemente herido, en lo que las autoridades describieron como uno de los momentos más críticos del operativo.

Un operativo que se tornó letal

Según informó la policía de Burbank en un comunicado, el incidente comenzó cuando los agentes detuvieron un vehículo cerca de la Interestatal 5. Tanto el conductor como el pasajero —identificado posteriormente como Ayala Alas— indicaron que no portaban identificación.

Al solicitarles que descendieran del automóvil, Ayala Alas huyó y se internó entre los arbustos que bordean la autopista. Ante la negativa del sospechoso a entregarse, las autoridades desplegaron una búsqueda coordinada que incluyó un helicóptero policial y la intervención del perro K-9.

Durante la localización, el sospechoso abrió fuego en repetidas ocasiones, impactando al animal antes de huir nuevamente.

Spike murió pese a los esfuerzos por salvarlo

Tras recibir los disparos, Spike fue trasladado de urgencia a un veterinario cercano. Sin embargo, no logró sobrevivir a las heridas, confirmó el departamento policial.

“La pérdida de Spike es profundamente sentida por nuestro departamento y por toda la comunidad”, indicaron las autoridades, que destacaron el rol del perro en operaciones de alto riesgo.

El tiroteo contra el perro no puso fin al incidente. Ayala Alas permaneció armado y continuó disparando contra los agentes durante horas, negándose a rendirse. Ante la gravedad de la situación, fue desplegado un vehículo blindado del equipo SWAT.

Finalmente, poco antes de las 11:30 de la noche, el sospechoso fue abatido por la policía tras volver a disparar contra los agentes con una pistola de 9 milímetros, según detalló el Departamento de Policía de Burbank.

Antecedentes y estatus migratorio del sospechoso

Las autoridades informaron que Ayala Alas era un presunto miembro de la pandilla 18th Street, con antecedentes penales relacionados con armas de fuego. Además, había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2010, tras haber sido deportado previamente.

El departamento confirmó que se ha iniciado una investigación completa para revisar el uso de la fuerza y las circunstancias del enfrentamiento.

