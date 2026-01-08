Rusia advierte que atacará a soldados extranjeros en Ucrania

El Ministerio de Exteriores ruso arremetió este jueves contra la declaración de intenciones firmada el pasado martes por Reino Unido y Francia para el envío de tropas a Ucrania, señalando que esto será visto como una intervención extranjera que genera amenazas a Rusia y que considerará a esas tropas, que serían desplegadas tras un cese de las hostilidades, como un objetivo militar legítimo.

“El emplazamiento en territorio de Ucrania de unidades, instalaciones militares, almacenes u otras infraestructuras de Occidente será calificado como una intervención extranjera, que genera una amenaza directa no solo para Rusia, sino para otros países de Europa”, declaró la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, en un comunicado publicado en el portal de Exteriores.

La funcionaria del régimen alertó que “todas estas unidades e instalaciones serán vistas como objetivos legítimos de las Fuerzas Armadas de Rusia”, pese a que estarían emplazadas en otro país, y recordó que “estas advertencias han sido expresadas en varias ocasiones a los más altos niveles y mantienen su vigencia”. Y añadió que Moscú no aceptará ningún acuerdo que alcancen sobre el envío de una fuerza de paz.

“Eje de la guerra”

La portavoz, que se refirió a Ucrania y sus aliados europeos como el “eje de la guerra” a pesar de que fue Moscú quien atacó a Kiev, apuntó que “las nuevas declaraciones militaristas de la llamada Coalición de los Voluntarios y el régimen (sic) de Kiev constituyen juntos un genuino ‘eje de la guerra'”. Se refiere a las garantías de seguridad que aprobaron varios países en caso de que se acuerde una tregua entre Ucrania y Rusia.

Zajarova aseguró que la declaración de los aliados de Ucrania “no tiene como objetivo lograr una paz y seguridad sólidas, sino a continuar la militarización, escalada y ampliación del conflicto”. En su opinión, “la solución pacífica del conflicto solo es posible sobre la base de eliminar las causas que lo originaron, el retorno de Ucrania al estatus neutral, su desmilitarización y desnazificación, y el respeto por parte de Kiev de los derechos y libertades en materia de lengua, cultura, religiones”.