Manifestantes en Los Ángeles: ‘Ninguno de nosotros está a salvo’

Cientos de personas, junto con grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y redes de respuesta rápida, se congregaron el jueves por la tarde en Mariachi Plaza, en Boyle Heights, para denunciar lo que califican como el asesinato de Renee Good, de 37 años, ocurrido en Minneapolis, Minnesota, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los miembros de la comunidad portaban carteles con la leyenda “ICE asesina a personas” y encendieron velas en memoria de la madre de tres hijos, quien se encontraba observando legalmente las acciones federales en la ciudad y se disponía a retirarse del lugar cuando fue abatida a tiros por un agente de migración.

La vigilia y manifestación en solidaridad con Minneapolis comenzó alrededor de las 5 p.m. y fue organizada por el grupo de justicia social Centro CSO, y con el apoyo de otras organizaciones como Unión del Barrio. La protesta es una de varias manifestaciones que se han llevado a cabo desde la tarde del miércoles en distintos puntos de del sur de California como Long Beach, Santa Ana y el Este de Los Ángeles.

A la manifestación llegaron angelinos de todas las edades. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Renee Nicole Good fue asesinada a tiros por unos cerdos (ICE) mientras respondía a una redada,” dijo Gabriel, de Centro CSO. “Es una heroína que murió protegiendo a sus vecinos, honremos su vida contribuyendo a la lucha por un mundo mejor. Hay que seguir protegiendo a nuestra comunidad”.

Las autoridades federales sostienen que los disparos realizados por el agente —identificado por The Guardian como Jonathan E. Ross— contra Good fueron en defensa propia. Sin embargo, funcionarios de Minneapolis, incluido el alcalde Jacob Frey, así como autoridades del estado de Minnesota, consideran que el agente de migración actuó de manera injustificada, ya que la víctima no representaba una amenaza para su vida.

En el video que ha circulado ampliamente en redes sociales se observa a Good, quien conducía un SUV Honda de color marrón rojizo, a punto de abandonar el área cuando notó que una camioneta con agentes intentaba pasar. Good hizo un gesto con la mano para cederles el paso; sin embargo, de manera repentina, los oficiales descendieron del vehículo y caminaron hacia ella. En las imágenes se escucha a uno de los agentes gritarle que saliera del automóvil mientras intentaba abrir la puerta de forma agresiva.

En medio del pánico, Good aceleró el vehículo. En ese momento, se observa a un agente salir por el lado opuesto, colocarse frente al automóvil y luego hacerse a un lado, sacar su arma y disparar en repetidas ocasiones a través de la ventana, provocando la muerte de Good.

La Unión del Barrio es una de las organizaciones que participó en la manifestación en la Plaza del Mariachi. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

En toda la Mariachi Plaza se podía oír el canto de la gente gritando “¡Renee Presente!”, después de que tomaron un minuto de silencio en honor a la defensora de la comunidad.

“La hermana Renee Good estaba protegiendo a su comunidad; era una de nosotros porque defendía al pueblo y a la clase trabajadora”, afirmó Ron Gchez, integrante de Unión del Barrio. “Ninguno de nosotros está a salvo, con papeles o sin ellos, personas de color o mujeres blancas de Minneapolis. Todos estamos siendo atacados y, si no nos unimos, nos matarán uno por uno”.

La noticia de Good ha puesto a muchos activistas que vigilan a sus comunidades en alerta, ya que dicen que sienten que si no se hace justicia para Good, puede ser el inicio de muchos más incidentes como la que sucedió en Mianopilis.

Para organizaciones como las presentes, quienes vigilan Home Depots, lavados de carros escuelas y en general a la comunidad inmigrante, el riesgo de que suceda algo similar siempre es latente.

“¿Cuántos de ustedes han vigilado a sus comunidades? ¿Cuántos de usted han respondido a una redada?”, dijo Sol Martínez, quien es parte de Legalizacion 4 All Network.

Los angelinos le gritaron ‘asesinos’ a los agentes de inmigración. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

La mayoría del público levanta sus manos, todos son de diferentes edades, hay personas de la tercera edad, jóvenes, estudiantes, padres de la iglesia, maestros y más. Algunas de las personas que subieron a decir unas palabras se les salían las lagrimas al contar como les afectó la noticia de la muerte de Good.

“Podría habernos pasado a cualquiera de nosotros, por eso estamos enojados y dolidos. No está bien lo que le están haciendo a nuestra gente y no pararemos hasta que Good y otras víctimas ICE obtengan justicia”, dijo Martínez.

“Todos hemos visto los vídeos, no caigáis en las mentiras que nos cuentan JD Vance y Kristi Noem, miren la realidad”, agregó otra organizadora.

Antes de que el grupo de personas empezaran a marchar hacia él centre de dentición, un grupo de mariachis empezó a tocar música y se unió a la manifestación. Muchos de los que estaban presentes, denunciaron otras muertes que se han hecho por ICE o que han ocurrido en los centros de detención. Una de esas muertes también fue la de Keith Porter de Northridge, quien el 31 de diciembre murió afuera de su casa al recibir disparos de un agente fuera de servicio. El mensaje de la noche fue no rendirse y seguir manifestándose hasta que la situación cambie.

Un día después de la muerte de Good, se reportó que agentes volvieron a estar involucrados en otro tiroteo en Portland, Oregón. El mensaje de la noche fue claro, no rendirse.

“La administración de Trump no se está rindiendo y no va parar el terror. Nosotros tampoco vamos a parar de luchar”, dijo una organizadora. “No hay que olvidar lo que sucedió, la vida de Renee importaba y su asesinato no quedará en el olvido”.