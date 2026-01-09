Rituales para cerrar ciclos antes de febrero 2026, signo por signo
Limpia tu energía y prepárate para un nuevo comienzo; descubre los rituales más poderosos para cerrar ciclos antes de febrero según tu signo zodiacal
El inicio de 2026 marca un umbral energético clave. Antes de que febrero active nuevos desafíos y oportunidades, la astrología recomienda cerrar ciclos pendientes, soltar cargas emocionales y despedirse de aquello que ya cumplió su función.
Cada signo del zodiaco necesita un ritual específico para alinearse con la energía del nuevo año y evitar arrastrar bloqueos del pasado.
A continuación, descubre el ritual ideal para tu signo y cómo realizarlo correctamente antes de febrero de 2026.
Aries: ritual de fuego para liberar impulsos pasados
Qué cerrar: enojos, impulsividad y decisiones apresuradas.
Ritual: escribe en un papel aquello que te hizo reaccionar desde el ego durante 2025. Quémalo con cuidado mientras repites: “Libero lo que ya no me define.” Este ritual te devuelve claridad y enfoque.
Tauro: ritual de desapego material
Qué cerrar: miedos a la escasez y a perder estabilidad.
Ritual: regala o dona un objeto que ya no uses pero que tenga valor simbólico. Mientras lo entregas, agradece lo que te dio. Este acto desbloquea la abundancia.
Géminis: ritual de palabras no dichas
Qué cerrar: conversaciones pendientes y pensamientos repetitivos.
Ritual: escribe una carta diciendo todo lo que callaste. No la envíes. Léela en voz alta y luego rómpela. Tu mente recuperará ligereza.
Cáncer: ritual de sanación emocional
Qué cerrar: vínculos que aún duelen.
Ritual: toma un baño con sal marina y unas gotas de lavanda. Visualiza cómo el agua se lleva memorias emocionales antiguas. Ideal hacerlo de noche.
Leo: ritual de reconexión con el corazón
Qué cerrar: necesidad de validación externa.
Ritual: mírate al espejo con una vela encendida y repite afirmaciones de amor propio. Este ritual fortalece tu poder personal.
Virgo: ritual de orden energético
Qué cerrar: autoexigencia excesiva.
Ritual: limpia un espacio pequeño de tu casa conscientemente. Al terminar, respira profundo y agradece tu esfuerzo sin juzgarte. El orden externo calma el interno.
Libra: ritual de equilibrio kármico
Qué cerrar: relaciones desiguales.
Ritual: coloca dos velas blancas frente a frente. Enciéndelas pidiendo armonía y justicia emocional. Ayuda a restaurar la paz interior.
Escorpio: ritual de transformación profunda
Qué cerrar: rencores y apegos intensos.
Ritual: escribe aquello que aún te ata emocionalmente y entiérralo en una maceta o jardín. Simboliza muerte y renacimiento.
Sagitario: ritual de liberación del pasado
Qué cerrar: promesas incumplidas contigo mismo.
Ritual: camina al aire libre mientras repites una intención clara para el nuevo ciclo. El movimiento activa la sanación.
Capricornio: ritual de cierre de responsabilidades
Qué cerrar: cargas que no te corresponden.
Ritual: haz una lista de obligaciones y marca cuáles no son tuyas. Quema solo esas. Este ritual alivia el peso energético.
Acuario: ritual de desapego mental
Qué cerrar: ideas limitantes sobre tu identidad.
Ritual: medita con música suave visualizando una versión más libre de ti. Ayuda a integrar cambios futuros.
Piscis: ritual de purificación espiritual
Qué cerrar: confusión emocional y agotamiento energético.
Ritual: escribe tus miedos y luego lávate las manos con agua fría y sal. Restablece tu sensibilidad natural.
¿Cuándo hacer estos rituales?
Los mejores días son durante Luna menguante: entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026, de noche y en un espacio tranquilo.
