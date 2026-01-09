Rituales para cerrar ciclos antes de febrero 2026, signo por signo

El inicio de 2026 marca un umbral energético clave. Antes de que febrero active nuevos desafíos y oportunidades, la astrología recomienda cerrar ciclos pendientes, soltar cargas emocionales y despedirse de aquello que ya cumplió su función.

Cada signo del zodiaco necesita un ritual específico para alinearse con la energía del nuevo año y evitar arrastrar bloqueos del pasado.

A continuación, descubre el ritual ideal para tu signo y cómo realizarlo correctamente antes de febrero de 2026.

Aries: ritual de fuego para liberar impulsos pasados

Qué cerrar: enojos, impulsividad y decisiones apresuradas.

Ritual: escribe en un papel aquello que te hizo reaccionar desde el ego durante 2025. Quémalo con cuidado mientras repites: “Libero lo que ya no me define.” Este ritual te devuelve claridad y enfoque.

Tauro: ritual de desapego material

Qué cerrar: miedos a la escasez y a perder estabilidad.

Ritual: regala o dona un objeto que ya no uses pero que tenga valor simbólico. Mientras lo entregas, agradece lo que te dio. Este acto desbloquea la abundancia.

Géminis: ritual de palabras no dichas

Qué cerrar: conversaciones pendientes y pensamientos repetitivos.

Ritual: escribe una carta diciendo todo lo que callaste. No la envíes. Léela en voz alta y luego rómpela. Tu mente recuperará ligereza.

Cáncer: ritual de sanación emocional

Qué cerrar: vínculos que aún duelen.

Ritual: toma un baño con sal marina y unas gotas de lavanda. Visualiza cómo el agua se lleva memorias emocionales antiguas. Ideal hacerlo de noche.

Leo: ritual de reconexión con el corazón

Qué cerrar: necesidad de validación externa.

Ritual: mírate al espejo con una vela encendida y repite afirmaciones de amor propio. Este ritual fortalece tu poder personal.

Virgo: ritual de orden energético

Qué cerrar: autoexigencia excesiva.

Ritual: limpia un espacio pequeño de tu casa conscientemente. Al terminar, respira profundo y agradece tu esfuerzo sin juzgarte. El orden externo calma el interno.

Libra: ritual de equilibrio kármico

Qué cerrar: relaciones desiguales.

Ritual: coloca dos velas blancas frente a frente. Enciéndelas pidiendo armonía y justicia emocional. Ayuda a restaurar la paz interior.

Escorpio: ritual de transformación profunda

Qué cerrar: rencores y apegos intensos.

Ritual: escribe aquello que aún te ata emocionalmente y entiérralo en una maceta o jardín. Simboliza muerte y renacimiento.

Sagitario: ritual de liberación del pasado

Qué cerrar: promesas incumplidas contigo mismo.

Ritual: camina al aire libre mientras repites una intención clara para el nuevo ciclo. El movimiento activa la sanación.

Capricornio: ritual de cierre de responsabilidades

Qué cerrar: cargas que no te corresponden.

Ritual: haz una lista de obligaciones y marca cuáles no son tuyas. Quema solo esas. Este ritual alivia el peso energético.

Acuario: ritual de desapego mental

Qué cerrar: ideas limitantes sobre tu identidad.

Ritual: medita con música suave visualizando una versión más libre de ti. Ayuda a integrar cambios futuros.

Piscis: ritual de purificación espiritual

Qué cerrar: confusión emocional y agotamiento energético.

Ritual: escribe tus miedos y luego lávate las manos con agua fría y sal. Restablece tu sensibilidad natural.

¿Cuándo hacer estos rituales?

Los mejores días son durante Luna menguante: entre el 15 de enero y el 1 de febrero de 2026, de noche y en un espacio tranquilo.

