Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de enero de 2026

LEO

No te quedes con las ganas de nada, mi Leo, porque a eso viniste a esta vida: a ser feliz, gozar y disfrutar, no a vivir a medias ni a estarle cuidando el gusto a todo mundo. Se vienen cambios importantes en lo laboral que, aunque al inicio te saquen un poco de tu zona de confort, terminarán llevándote a mejoras económicas y hasta a un viaje inesperado que ni tú tenías contemplado, pero que te caerá como anillo al dedo.

Eso sí, deja de sufrir por quien no te ama, no te busca y no mueve un dedo por tenerte; ahí no es, y mientras más rápido lo aceptes, más pronto te liberas. No sigas perdiendo tiempo donde no hay futuro, porque después llegan los arrepentimientos y esos pesan más.

Pon especial cuidado en noticias relacionadas con dinero, inversiones o promesas muy bonitas, porque podrías ilusionarte con algo que no te dejará nada de provecho. Más vale guardar la cartera y la dignidad. Y aunque ya no andamos en tiempos de encierro, esta señora te dice: no andes de parranda de más, aprende a medirle el agua a los frijoles, que luego uno se mete en broncas innecesarias.

Se marcan amores de una noche, aventuras sabrosas y un viaje donde te la pasarás de lo mejor, siempre y cuando recuerdes que disfrutar no significa perder el control. Tu manera tan justa y directa de actuar te va a acomodar la vida, porque esa justicia atraerá a las personas correctas, las que sí suman y no estorban. Es momento de ver tu vida con otros ojos: quien te dañó ya pagó o está por hacerlo, porque en esta vida nadie se va limpio, tarde o temprano las cuentas se cobran solitas.

VIRGO

No permitas que el mundo se te cierre, Virgo, y antes de aceptar cualquier cosa, respira, piensa y medita, porque ya has pasado por situaciones que te enseñaron a valorar quién sí está y quién solo aparece cuando le conviene. Un viaje está en puerta y te la vas a pasar de lo mejor, pero necesitarás un poco de paciencia para que todo se acomode como tú lo deseas, no quieras correr antes de aprender a caminar.

Vienen días de crecimiento personal muy fuerte, de esos que te mueven el tapete, pero también te ayudan a avanzar en áreas de tu vida que llevaban rato estancadas. Aprovecha esa energía porque no siempre llega tan clarita.

Ten cuidado con chismes que podrían salpicarte a ti o a tu familia; no todo lo que se dice es verdad y no todo merece respuesta. A veces el silencio bien usado vale más que mil explicaciones. Los amores a distancia no son lo tuyo y tú lo sabes, así que antes de ilusionarte o prometer cosas, piénsalo dos veces, no te compliques la existencia de gratis.

Habrá momentos en los que andarás pensativo o pensativa, dándole vueltas a problemas que traes en la cabeza; esta señora te aconseja que no tomes decisiones en caliente, porque podrías afectar tu futuro inmediato. En lo laboral, las cosas mejoran bastante, pero ojo: no sueltes una rama sin tener bien agarrada la otra. Un viaje próximo te caerá de perlas para aclarar ideas, pero ve guardando unos centavos desde ya, porque esos gastos no perdonan.

LIBRA

Vienen días de mucha reflexión, mi Libra, de esos en los que te sientas contigo mismo a pensar qué sí vale la pena y qué ya no. En lo económico, los ingresos pueden aumentar considerablemente, pero eso dependerá de qué tan disciplinado seas y de que no te gastes el dinero antes de tenerlo en la mano. En el amor, si tienes pareja, aparecerán ciertas dudas y cuestionamientos, pero sabrás enfrentarlos con inteligencia y salir a flote de la mejor manera, siempre y cuando hables claro y no te guardes lo que sientes.

Habrá días en los que despertarás con toda la energía del mundo, con ganas de comerte el día y hacer mil cosas, pero conforme avancen las horas se te irán bajando las pilas y el entusiasmo; aprende a administrar tu energía, no todo se puede hacer al mismo tiempo.

Se marcan cambios laborales importantes que podrían perjudicarte si no te organizas bien, sobre todo en temas de horarios, carga de trabajo, estrés y hasta ansiedad por no ver resultados inmediatos. No te desesperes, todo tiene su proceso. Cuidado con una noticia familiar que podría dejarte pensativo todo el día; no saques conclusiones antes de tiempo ni cargues problemas que no te corresponden.

La vida te está enseñando que cada decisión tiene consecuencias, así que pon atención al camino que estás eligiendo, porque podrías estar avanzando por donde no es y luego preguntarte por qué no llegas a ningún lado. Amores del pasado te dejaron heridas profundas y, aunque no lo aceptes del todo, han influido en tu forma actual de amar y de reaccionar. Cuida mucho tus nervios y el estrés, porque si sigues acumulándolo, el cuerpo te lo va a cobrar. Se marca insomnio por presiones que vienes arrastrando desde hace semanas y que ya es momento de resolver.

ESCORPIÓN

Tal vez no fuiste lo que esa persona esperaba en su vida, y ¿sabes qué? No pasa nada, porque no viniste a este mundo a cumplir expectativas ajenas, sino a vivir tu propia historia. Si tienes pareja, no permitas que la rutina se coma la relación, porque poco a poco va desgastando hasta lo que parecía sólido y, si no reaccionan a tiempo, podrían terminar en muy malos términos. Esta señora te dice con cariño pero firmeza: baja de las nubes, pon los pies en la tierra y deja de fantasear con cosas que no se sostienen, porque así no se construye nada duradero.

Vienen días muy buenos para tu vida, con cambios positivos que te dejarán un sabor de boca bastante agradable, siempre y cuando no te obsesiones con el amor ni con las personas, porque cuando te clavas de más, terminas lastimándote tú solo.

Recuerda que todo en esta vida tiene un inicio y un final, y aprender a disfrutar las cosas sin aferrarte es una de tus grandes lecciones. En los próximos días te llegará una sorpresa que te moverá emociones, disfrútala sin miedo y sin desconfianza, que no todo lo bonito se acaba rápido. Mucho cuidado con lo que deseas y con lo que piensas, porque estás en un momento en el que atraes tanto lo bueno como lo malo, y si no controlas tu mente, podrías lamentarlo más adelante.

Noticias de una expareja llegarán a tus oídos y podrían generarte conflicto interno o remover sentimientos que creías superados; piensa bien si vale la pena volver a abrir puertas que tanto te costó cerrar.

PISCIS

Ya va siendo momento, Piscis, de que se te quite lo ingenuo si de verdad quieres avanzar en esta vida. Tienes todo para lograr tus metas y objetivos, pero si no pones de tu parte, nadie lo va a hacer por ti. Las oportunidades están frente a tus narices y no es justo que sigas dejándolas pasar por miedo, flojera o por andar escuchando opiniones que no te sirven de nada. Es tiempo de crecer, de mostrarle al mundo quién eres y de qué estás hecho, sin pedir permiso ni andar dando explicaciones innecesarias.

Se marcan amores de una noche y la oportunidad de viajes importantes, de esos que te sacuden el alma y te ayudan a ver la vida desde otro ángulo. Disfruta, pero no te confundas.

Aprende a no ser persona de segundas, terceras ni cuartas oportunidades con quien ya te demostró que no te respeta. Hay gente que solo aparece para dañar con comentarios, indiferencias y actitudes frías, y a esa gente se le desea lo mejor… pero de lejitos. En el área sentimental vienen cambios muy fuertes, porque comenzarás a desarrollar sentimientos por una amistad o por alguien que llegó a tu vida en las últimas semanas; ve con calma, no te aceleres, deja que las cosas fluyan solitas.

No permitas que las opiniones de los demás te tumben ni te hagan sentir menos; aprende a que te resbale lo que digan y sigue luchando por tus sueños sin cargar culpas ajenas. Mucho ojo con un amor del pasado que podría reaparecer solo para incomodar tu paz; recuerda por qué se fue y no repitas historias que ya sabes cómo terminan. Nadie tiene derecho a opinar sobre tu vida como si le debieras cuentas, así que pon límites claros y sigue tu camino.

ACUARIO

Vienen días muy buenos para tu vida, Acuario, a pesar del dolor o las decepciones que puedas estar cargando. Recuerda que tú decides cómo vivir y cómo enfrentar lo que te pasa; nadie más maneja tu destino. Date la oportunidad de creer en tu capacidad de levantarte del suelo, sacudirte el polvo y volver a intentarlo, porque tienes más fuerza de la que tú mismo reconoces.

En el área laboral podrías estar atravesando un momento complicado, con estrés o dudas, pero hacia finales del mes encontrarás la salida que necesitas para volver a sentir estabilidad y tranquilidad. No te desesperes, todo llega cuando debe llegar.

Mucho cuidado con golpes, caídas o torceduras, especialmente en rodillas o cintura; bájale tantito a las prisas y cuida tu cuerpo, que no es de hule. Se vienen cambios importantes que pueden beneficiarte bastante, sobre todo en lo laboral, siempre y cuando no le saques a lo nuevo y te atrevas a mover piezas. Es momento de poner en una balanza lo bueno y lo malo que has vivido, aprender de ello y soltar los dolores del alma que te cerraron el corazón.

Vuelve a creer en el amor, date la oportunidad de enamorarte y de abrirle la puerta a esa persona que llegará cuando menos lo esperes. Ya basta de cargar tonterías del pasado; cree en ti, confía en tu intuición y ve con todo por lo que te hace feliz. Se presentan amores de una noche, pero también se marcan embarazos no deseados, así que esta señora te dice: disfruta, sí, pero sé responsable, que luego las sorpresas no siempre son tan agradables.

CAPRICORNIO

Una persona llegará a tu vida y te va a mover todo, Capricornio, te va a poner en vibración el asunto y sí, hay muchas posibilidades de que terminen en la cama, pero ojo: serán fajes de ocasión, nada de cuentos de hadas ni compromisos estables. Disfruta el momento, pero no te hagas ilusiones donde no las hay. Es tiempo de poner los pies bien plantados en la tierra si quieres hacer realidad tus sueños, porque aquí nada cae del cielo y menos si no te mueves. Lo que no trabajes, no llega, así de sencillo.

Vienen días de grandes cambios, y si tienes pareja y han pasado por problemas, el amor puede volver a florecer, pero solo si ambos ponen de su parte y dejan el orgullo guardado en el cajón.

Si estás en una relación, la monotonía y la rutina comenzarán a pesar más de la cuenta; ya no es momento de hacer siempre lo mismo. Cambien planes, salgan, inventen algo nuevo, porque un viaje juntos podría ser justo lo que necesitan para revivir la chispa y volver a conectarse. Mucho cuidado con tus sentimientos, porque tiendes a entregarte de más a personas que no se esfuerzan ni la mitad por ti, y ahí es donde luego vienen los corajes y las decepciones.

Se aproximan días muy buenos, llenos de oportunidades en distintas áreas, pero tendrás que aprovecharlas al máximo si de verdad quieres ser feliz y consolidar tus metas. Esta señora te aconseja que cuides mucho tu estómago, porque el estrés y las preocupaciones podrían comenzar a pasarte factura; no ignores las señales del cuerpo, que luego salen más caras.

SAGITARIO

Vienen momentos llenos de incertidumbre, Sagitario, por una noticia que estás esperando y que todavía no se aclara del todo en tu vida. Mientras tanto, aprende a cuidar tus sentimientos y no los expongas con personas a las que se les nota a kilómetros que no tienen verdadero interés en ti. No todos merecen acceso a tu corazón. En el amor hay muchas oportunidades si estás soltero o soltera, pero deberás ser inteligente y no volver a cometer los mismos errores del pasado, porque ahí es donde te tropiezas una y otra vez.

No te detengas en tus sueños y metas; ve por ellos con todo, pero también date permiso de disfrutar el proceso, no todo es llegar rápido, también se aprende en el camino.

La vida te abre muchas puertas en todas las áreas, pero esta señora te lo dice sin rodeos: si te distraes o te confías, te vas a quedar esperando. Momentos de duda aparecerán porque traerás en la cabeza recuerdos de personas que fueron importantes y que dejaron huella; no te claves en lo que ya fue, agradece lo vivido y sigue avanzando.

Ten cuidado con cambios repentinos de humor o conducta, porque podrían jugarte en contra y afectar más de lo que imaginas, sobre todo en relaciones y trabajo. Una noticia laboral se aproxima y trae consigo crecimiento económico, pero también una carga de trabajo más pesada; organiza tu tiempo, cuida tu energía y no te satures de más, que luego el cuerpo también cobra factura.

ARIES

Cuídate mucho, Aries, porque las enfermedades respiratorias van a estar más presentes que nunca, sobre todo infecciones en garganta; no te hagas el fuerte y atiéndete a tiempo, que luego lo barato sale caro. Un amor del pasado podría intentar regresar a tu vida, pero no porque te extrañe, sino porque necesita de tu ayuda; esta señora te lo dice claro: cierra esa puerta y no permitas que siga mermando tu existencia. No estás para comer recalentado, por más rico que te lo quieran vender.

Aprende a cuidar tu energía, porque la gastas en personas y situaciones que no merecen ni cinco minutos de tu tiempo. Ya es momento de desprenderte de todo lo que te genera conflicto y no te deja avanzar, suelta cargas que no son tuyas. Se marca un proceso de cambios importantes y la llegada de amores nuevos si no tienes pareja; abre los ojos y el corazón, pero no te avientes sin pensar. Es tiempo de enfocar tu energía en cosas positivas que realmente te dejen algo de provecho y no solo cansancio emocional.

Mucho cuidado con cambios repentinos de conducta, porque podrías lastimar a tu familia o a personas que significan mucho para ti; no todo se arregla gritando o imponiéndote.

Ten precaución con golpes y caídas, andas algo distraído y eso puede jugarte en contra. Los movimientos astrológicos te traerán algo irritable y de malas, por eso aprende a decir que no; no puedes estar disponible para todo mundo siempre. Días de incertidumbre en negocios o proyectos se presentan porque no tienes claro lo que quieres; ordénate, decide y deja de postergar.

TAURO

Es momento de cambiar esos pensamientos negativos, Tauro, porque por las noches te deprimes más de la cuenta y te pones a pensar en qué pasará cuando las personas importantes de tu vida ya no estén. Vive el presente, disfruta a tus seres queridos y exprésales lo que sientes, para que el día de mañana no te arrepientas de todo lo que callaste. No dejes nada para después; resuelve los problemas cuando aparecen, porque si los ignoras, crecen y se vuelven una bola de nieve difícil de parar.

Ten mucho cuidado con lo que piensas, porque tienes una intuición muy desarrollada y muchas cosas que pasan por tu mente terminan haciéndose realidad; aprende a controlar tus pensamientos y a no atraer lo que no deseas. Si tienes pareja, ponle atención, porque podría estar ocultándote o maquillando verdades para no hacerte enojar; habla claro y no supongas de más, la comunicación será clave. Vienen días de cambios fuertes en tu estado de ánimo, andarás algo triste, sensible y hasta bipolar, pero no te desesperes, dale tiempo al tiempo, que poco a poco empezarás a ver la luz que tanto necesitas.

Mucho ojo por dónde te mueves y con quién te juntas, porque se marcan pérdidas de dinero u objetos, e incluso situaciones de riesgo como asaltos; ponte trucha, no andes distraído y cuida los lugares que frecuentas. Esta señora te aconseja bajar el ritmo, pensar con la cabeza fría y no confiarte de nadie, porque tu paz y tu seguridad valen más que cualquier cosa.

GÉMINIS

No permitas, Géminis, que las personas nuevas que llegan a tu vida se lleven un mal sabor de boca, porque ellas no tienen la culpa del carácter tan agrio que vienes cargando desde hace tiempo. Esta señora te lo dice con cariño: bájale dos rayitas al mal humor y aprende a separar tus broncas del trato con los demás. Si tienes pareja, no dejes que la monotonía se meta como humedad, porque poco a poco va carcomiendo la relación hasta que ya no queda nada. Cambien rutinas, hablen, salgan, muévanle al tapete antes de que sea tarde.

Se marcan grandes cambios que te llevarán por caminos muy efectivos para lograr lo que deseas, pero deberás estar dispuesto a soltar viejas actitudes que ya no te funcionan.

Pensarás mucho en personas del pasado, recuerdos que vienen y van como ola, pero ya es momento de dejar ir y comenzar a ver más por ti, por tu paz y tu estabilidad emocional. La vida te va a compensar todo aquello que te debía, y lo hará a manos llenas, pero necesitas calma y paciencia, no quieras resultados inmediatos. No permitas que la tristeza se instale en tu vida, porque atraviesas una etapa complicada y, si te clavas de más, podrías estancarte.

Es tiempo de cerrar ciclos que no te llevaron a ningún sitio y solo te dejaron cansado, triste y de malas. Deja atrás lo que no suma. Ese viaje que llevas tiempo planeando está más cerca de lo que crees; no lo postergues más, porque será clave para renovar energía, aclarar ideas y reencontrarte contigo mismo.

CÁNCER

No te dejes manipular, Cáncer, por personas que solo buscan hacerte daño a través de comentarios malintencionados. Ya es momento de desprenderte de todo lo que te causa conflicto si de verdad quieres avanzar. En el amor se marcan grandes cambios y la oportunidad de iniciar una relación con alguien que va a simbolizar cosas importantes en tu vida, pero deberás abrir bien los ojos y no idealizar de más.

Mucho cuidado con dos personas de piel blanca que comenzarán a hablar pestes de ti; no les des poder, ni energía, ni explicaciones, que cada quien carga con su propio veneno.

La vida te pondrá una prueba muy fuerte para que recapacites y te des cuenta de todo lo que tienes a tu alrededor y no has sabido aprovechar. Ya basta de mendigar migajas de cariño y atención por personas para las que no significas nada. Es momento de ver por ti y por quienes siempre han estado a tu lado, esos que no se fueron cuando más lo necesitabas.

Tiempo de cerrar ciclos, soltar amarguras, karmas y situaciones absurdas que no te permiten avanzar. Cuidado con tus deseos, porque muchos se harán realidad, así que procura enfocar tu energía en cosas positivas y no en rencores. Se vienen grandes cambios que te llevarán por caminos muy certeros, pero para lograrlo tendrás que quitar de tu vida a personas que antes fueron importantes.

Has perdido cosas valiosas y tu orgullo no te está ayudando; si sigues así, podrías perder más y vivir arrepentido. Aprende a ceder, a sanar y a elegir la paz antes que la razón.